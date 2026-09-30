Leo Madelón, DT de Unión, con elogios para Boca: "Es imbatible"

Leonardo Madelón, DT de Unión, habló en la previa del partido de este viernes ante Boca y fue contundente al analizar al próximo rival.

Leonardo Madelón no escatimó elogios a la hora de hablar de Boca, al que Unión visitará este viernes desde las 21.30 en La Bombonera, por la fecha 11 de la Zona A del Torneo Clausura, cotejo que será controlado por Sebastián Martínez Beligoy.

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El Tatengue llega al compromiso después de sufrir dos derrotas consecutivas, ante Talleres e Independiente, mientras que el Xeneize atraviesa una realidad diferente: viene de vencer a Central Córdoba y San Lorenzo y además llega con el envión de haber eliminado a Racing por la Copa Argentina, en una remontada épica en Rosario.

En la previa, Madelón fue contundente al referirse al conjunto de La Ribera. “Boca es imbatible, el mejor equipo”, afirmó el entrenador, quien incluso profundizó su análisis en diálogo con ESPN: “Para mí Boca no se le puede ganar. No se le puede ganar. Es hoy el mejor equipo del fútbol argentino”.

Más allá de la contundencia de sus declaraciones, el técnico de Unión también puso el foco en las virtudes futbolísticas del equipo que conduce Arruabarrena.

Paredes, el futbolista que más preocupa a Madelón en Unión

Uno de los nombres que apareció con mayor fuerza en el análisis del entrenador fue Leandro Paredes. Madelón destacó especialmente su capacidad para interpretar el juego y escapar de las marcas.

“Paredes es un genio. Lo enfrentamos los dos partidos anteriores y nosotros trabajamos siempre en zona. Uno lo va a incomodar porque lo tenés que dejar incómodo, pero tiene una lucidez, una simpleza...”, explicó.

El entrenador tatengue trazó además un paralelismo con una de las grandes figuras de la historia de Independiente: Ricardo Bochini.

Leonardo Madelón reparó en Leandro Paredes, figura de Boca, de cara al partido que Unión animará en La Bombonera.

“Era como ocurría con Bochini. A Bochini nadie lo pudo marcar. Le ponían una marca y él decía que le gustaba que lo marcaran personalmente, porque tenía una velocidad mental”, recordó Madelón.

En ese sentido, explicó que Paredes tiene una característica similar: “Quiere que vos vayas a marcarlo porque él sale de la marca”.

El “gen Bianchi” del Vasco en Boca

Madelón también valoró el trabajo que viene realizando Rodolfo Arruabarrena al frente de Boca y encontró similitudes con una etapa histórica del club.

“Vasco puede que tenga el gen Bianchi”, manifestó el entrenador de Unión, en referencia a Carlos Bianchi y a la identidad que supo construir durante su exitoso ciclo en el Xeneize.

Madelón recordó además una frase del actual técnico de Boca: “En el 98 empecé con un tipo y la simpleza fue el secreto del éxito”.

Para el entrenador rojiblanco, algunas de esas características comienzan a observarse en el actual Boca: “Ese Boca se está viendo”.

Un desafío enorme para Unión

En su análisis, Madelón también destacó el funcionamiento del mediocampo xeneize. “Hay un trabajo muy bueno de Delgado, Ascacíbar, el medio es muy bueno de Boca. Para mí es imbatible”, insistió.

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Unión afrontará así una prueba de máxima exigencia, aunque el entrenador ya tiene a todos sus futbolistas disponibles y mantiene el misterio respecto de la formación.

Después de los golpes ante Talleres e Independiente, el Tatengue buscará dar el golpe en La Bombonera. Y Madelón, antes del partido, dejó claro el tamaño del desafío que tendrá por delante.