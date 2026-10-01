Unión: Madelón espera por Menossi para el partido frente a Boca

El volante rojiblanco arrastra una molestia y por ese motivo viene entrenando de manera diferenciada. El DT aguarda su evolución

Este jueves al mediodía, el plantel de Unión estará viajando a Buenos Aires para visitar mañana viernes a Boca desde las 21.30 en la Bombonera. Y para este encuentro, Leonardo Madelón aún no definió la formación titular.

El entrenador rojiblanco aguarda por la evolución de Lucas Menossi, ya que el mediocampista entrenó durante la semana de forma diferenciada, dado que arrastra una molestia.

En caso de que Menossi no llegue a recuperarse, su reemplazante sería Emilio Giaccone, no obstante, el futbolista viajará y se lo va a esperar hasta último momento.

Respecto al resto de la formación, la defensa y el ataque serán los mismos que vienen de jugar ante Independiente y el otro interrogante pasa por la mitad de la cancha.

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Y es que hay tres nombres para un solo puesto. Los candidatos a jugar por el carril izquierdo son: Brahian Cuello, Ignacio Malcorra y Mauro Luna Diale.

En consecuencia, Madelón tendrá que definir si lo ratifica a Cuello, que fue titular contra Independiente, o si le da la chance a Malcorra o Luna Diale.

La probable formación rojiblanca sería con: Matías Mansilla; Juan de Dios Pintado, Matías Rocha, Juan Pablo Ludueña, Lucas Ayala; Julián Palacios, Joaquín Mosqueira, Lucas Menossi o Emilio Giaccone, Brahian Cuello o Ignacio Malcorra o Mauro Luna Diale; Marcelo Estigarribia y Cristian Tarragona.