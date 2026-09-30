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Julián Palacios, ¿estuvo cerca de pasar de Unión a Independiente?

Independiente había consultado por el volante de Unión ante la grave lesión de Joel Medina, pero la propuesta económica por Julián Palacios no satisfizo.

Ovación

Por Ovación

30 de septiembre 2026 · 20:08hs
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Julián Palacios, ¿estuvo cerca de pasar de Unión a Independiente?

La grave lesión ligamentaria de Joel Medina había llevado a Independiente a buscar una incorporación de urgencia y uno de los nombres que apareció en el radar fue Julián Palacios, actualmente en Unión.

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El volante tatengue fue una de las alternativas que el Rojo evaluó para reforzar el plantel de Jadson Viera. Incluso hubo conversaciones con Gastón Fernández, representante del futbolista, con la intención de encontrar una fórmula que contemplara también un porcentaje para Unión.

Sin embargo, los números quedaron bastante lejos de las pretensiones de Palacios y también de lo que esperaba Unión para desprenderse del jugador.

La lesión de Joel Medina abrió la puerta de Julián Palacios a Independiente

Joel Medina, de 19 años, sufrió la rotura de los ligamentos cruzados de su rodilla el pasado 8 de septiembre, durante el partido de Reserva frente a Atlético de Rafaela. Este martes fue intervenido quirúrgicamente con éxito y comenzó su recuperación.

Su baja llevó a Independiente a analizar la posibilidad de incorporar un futbolista bajo el plazo excepcional habilitado por AFA. En ese contexto apareció Palacios, aunque finalmente la negociación no prosperó.

El Rojo terminó orientando sus gestiones hacia Nahuel Banegas, lateral izquierdo de Tigre, con el objetivo de cerrar su incorporación antes del vencimiento del plazo excepcional.

Palacios se irá libre de Unión a fin de año

La situación contractual de Julián Palacios también es determinante. Hasta este 30 de septiembre, una salida del jugador podía dejarle a Unión un porcentaje de una futura operación, mientras que otro porcentaje correspondía a San Lorenzo.

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Pero a partir del 1 de octubre, el escenario cambia: Palacios quedará en condiciones de esperar hasta el 31 de diciembre para marcharse con el pase en su poder.

Por eso, si no aparece una alternativa antes de fin de año, Palacios dejará Unión como jugador libre y el club no obtendrá un rédito económico por su salida. La chance de que ese destino fuera Independiente se cayó porque la propuesta realizada no convenció ni al futbolista ni a la institución.

Unión Julián Palacios Independiente
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