Walter Bou se va de Unión: "Ojalá pueda volver a Boca"

Unión dio un salto de calidad en el mercado de pases de invierno del año pasado con la contratación de Walter Bou, ya que significó una importante inversión de dinero para contar con un jugador cuyo pase pertenecía a Boca, y que no había tenido buenas experiencias en sus pasos por Brasil y Chile.

Fue uno de los jugadores más pedidos por Leonardo Madelón y los dirigentes de Unión consiguieron la cesión de parte de Boca, donde no sería tenido en cuenta por Gustavo Alfaro, aunque con una importante opción de compra, que ronda los 4.000.000 de dólares.

Con la decisión que tomaron los dirigentes de AFA de dar por terminada la temporada, Bou deberá volver a Boca, más allá que todavía trabaja con el plan de entrenamientos que desarrolla el PF Hugo Díaz de Unión, con lo cual poco se podrá hacer para que continúe en el plantel rojiblanco para la próxima temporada.

Es que un nuevo préstamo también escaparía a las chances económicas de Unión, con lo cual el jugador por estas horas analiza la chance de volver al Xeneize si es que va a ser considerado por Miguel Ángel Russo,

Unión Walter Bou.jpg Para Walter Bou será imposible seguir en Unión que no puede pagar lo que pretende Boca.

también su representante Cristian Bragarnik lo podría colocar en el Elche de España, club del cual es propietario.

Ahora, con 26 años, a Bou lo escucha más maduro. Ser campeón con Boca, hacer goles importantes, convertir en el Monumental, son cuestiones que da la sensación que el propio futbolista ha valorado con el paso del tiempo: “Cuando veo los los partidos que jugué y los goles que hice en Boca me dan ganas de llorar. Soy hincha fanático del club desde chico”, comentó en diálogo con el Show de Boca.

El delantero debería volver a la institución xeneize luego del 30 de junio tras su paso por Unión, sin embargo asegura: “Desde Boca no se comunicaron conmigo, yo siento que me sirvió mucho toda la experiencia vivida en este tiempo y eso me da más ganas, si tengo la posibilidad de volver a Boca no lo dudo”, afirmó.

También dejó un tiempo para expresar cierto grado de arrepentimiento: “Siempre me arrepentí por haberme ido de Boca, lo importante es haber aprendido de los errores”, marcó con firmeza.

Por último, el goleador que jugó 48 partidos en Boca y marcó 9 goles en Boca, dejó un recuerdo sobre Darío Benedetto: “Aprendí mucho con él, era difícil competirle el puesto porque en los entrenamientos la rompía”, aseguró antes de despedirse.