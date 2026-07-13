Uno Santa Fe | unomotor | jeep

Jeep Commander, el familiar mas picante

El Jeep Commander 2026 es un SUV de 7 asientos, que en su versión tope de gama “Blackhawk”, llega con un motor 2.0 litro de 272 caballos con grandes prestaciones y que acelera de 0 a 100 kms por hora en menos de 7 segundos.

13 de julio 2026 · 00:36hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Jeep Commander, el familiar mas picante

¿Quién dice que los autos familiares y deportivos no son compatibles? El Jeep Commander Blackhawk brinda lo mejor de los mundos. Confort, espacio, tecnología, calidad de materiales y grandes prestaciones con aptitudes 4x4 para divertirse en el manejo.

Se trata de un SUV familiar del Segmento D (mediano) desarrollado y producido en el Polo Automotriz de Goiana, en el estado de Pernambuco, Brasil, que fue pensado para Sudamérica, pero con un diseñado enfocado a para quienes buscan confort premium, tecnología avanzada y espacio para siete pasajeros distribuidos en tres filas de asientos lo que le da un perfil familiar pero sin descuidar su costado deportivo.

La estética deportiva está presente en todos los sectores de este vehículo, pero se remarca, principalmente, con la doble salida de escape, las llantas con neumáticos perfil bajo, los caliper de frenos rojo, y la carrocería bitono, que lo posicionan como uno de los utilitarios deportivos (SUV’s) familiares más bonitos del mercado.

Es para destacar también, la flamante firma lumínica trasera continua, un detalle funcional que se aprecia de noche.

La mencionada variante “Blackhawk”, que es la de más alta gama, suma confort y refinamiento en el interior: volante en cuero con costuras en contraste y el tapizado de los asientos en cuero y alcántara, en una versión que cuenta con 3 modos de manejo (automático, nieve y barro), 4x4, y baja que lleva el ADN de la marca americana en todos sus productos. Uno de los cambios que más se destaca, es que incorpora en el interior una selectora rotativa de marchas Rotary Shifter, que consiste en un comando giratorio que reemplaza la palanca tradicional, lo que mejora el espacio en la consola central.

En lo que respecta a motorización, esta renovación también implicó un gran cambio. Así se dejó de lado el motor turbo diésel Multijet 2.0 de 175 CV para concentrar la oferta en los propulsores nafteros. Por tanto, en este caso los modelos Overland y Blackhawk comparten un potente impulsor 2.0 turbo, que entrega 272 CV y 400 Nm de torque, (una verdadera bomba), a diferencia de la otra versión de la gama, la Limited, que está equipada con el naftero 1.3 turbo de 175 CV.

La diversión cuesta, así que el consumo en uso urbano es elevado: 12,6 litros cada 100 kilómetros. No obstante, la situación cambia en ruta, donde viajando a 100 km/h se necesitan 7 litros por cada 100 kilómetros, y a 130km/h. 8,1 litros cada 100 km.

El precio de este nuevo y portentoso Jeep Commander Blackhawk 2026 es de: $ 83.950.000, con una garantía de 3 años o 100.000 km.

jeep familiar

Lo último

Claudio Tapia y el objetivo cumplido de la Selección Argentina

Claudio Tapia y el objetivo cumplido de la Selección Argentina

Operativo en la Laguna Setúbal: desprendieron un gran embalsado y esperan el apoyo del Ejército para completar la limpieza antes de septiembre

Operativo en la Laguna Setúbal: desprendieron un gran embalsado y esperan el apoyo del Ejército para completar la limpieza antes de septiembre

Lago volvió encendido en Colón y es otra vez el máximo goleador de la Primera Nacional

Lago volvió encendido en Colón y es otra vez el máximo goleador de la Primera Nacional

Último Momento
Claudio Tapia y el objetivo cumplido de la Selección Argentina

Claudio Tapia y el objetivo cumplido de la Selección Argentina

Operativo en la Laguna Setúbal: desprendieron un gran embalsado y esperan el apoyo del Ejército para completar la limpieza antes de septiembre

Operativo en la Laguna Setúbal: desprendieron un gran embalsado y esperan el apoyo del Ejército para completar la limpieza antes de septiembre

Lago volvió encendido en Colón y es otra vez el máximo goleador de la Primera Nacional

Lago volvió encendido en Colón y es otra vez el máximo goleador de la Primera Nacional

El deporte no es una guerra: el sentido mensaje de los veteranos de Malvinas antes de la semifinal entre Argentina e Inglaterra

"El deporte no es una guerra": el sentido mensaje de los veteranos de Malvinas antes de la semifinal entre Argentina e Inglaterra

Colapinto en el GP de Bélgica: días, horarios y cronograma completo de la Fórmula 1

Colapinto en el GP de Bélgica: días, horarios y cronograma completo de la Fórmula 1

Ovación
Números que explican por qué Colón aplastó a Central Norte para volver a ser segundo

Números que explican por qué Colón aplastó a Central Norte para volver a ser segundo

Colón no baja la persiana: redefine su estrategia y apunta a un clase A

Colón no baja la persiana: redefine su estrategia y apunta a un clase A

El Brigadier López, la gran fortaleza de Colón para ilusionarse con el ascenso

El Brigadier López, la gran fortaleza de Colón para ilusionarse con el ascenso

Walter Herrmann brindará un Campus Deportivo en el estadio cubierto de Union

Walter Herrmann brindará un Campus Deportivo en el estadio cubierto de Union

Kimberley acelera su transformación con un ambicioso plan de infraestructura

Kimberley acelera su transformación con un ambicioso plan de infraestructura

Policiales
Investigan el ataque a balazos contra una adolescente de 16 años en un comercio del microcentro santafesino

Investigan el ataque a balazos contra una adolescente de 16 años en un comercio del microcentro santafesino

La policía detuvo a un joven por robo calificado cometido en Santo Tomé y buscan a su cómplice

La policía detuvo a un joven por robo calificado cometido en Santo Tomé y buscan a su cómplice

Cayeron dos policías acusados de sustraerle 1.500 dólares a un automovilista durante un procedimiento

Cayeron dos policías acusados de sustraerle 1.500 dólares a un automovilista durante un procedimiento

Escenario
Harlem Festival anuncia su lineup 2026

Harlem Festival anuncia su lineup 2026

El Invernal promete tres días imperdibles: referentes de la cocina y del rock nacional llegan a Santa Fe

El Invernal promete tres días imperdibles: referentes de la cocina y del rock nacional llegan a Santa Fe

Se viene la fiesta de la Pachamama y la Caña con Ruda en su 9.ª edición

Se viene la fiesta de la Pachamama y la Caña con Ruda en su 9.ª edición

Nepal llega a Tribus celebrando 40 años junto al metal

Nepal llega a Tribus celebrando 40 años junto al metal

Noche de salsa en Demos: Plynkys Son y Artistas Invitados

Noche de salsa en Demos: Plynky's Son y Artistas Invitados