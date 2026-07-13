Jeep Commander, el familiar mas picante

El Jeep Commander 2026 es un SUV de 7 asientos, que en su versión tope de gama “Blackhawk”, llega con un motor 2.0 litro de 272 caballos con grandes prestaciones y que acelera de 0 a 100 kms por hora en menos de 7 segundos.

¿Quién dice que los autos familiares y deportivos no son compatibles? El Jeep Commander Blackhawk brinda lo mejor de los mundos. Confort, espacio, tecnología, calidad de materiales y grandes prestaciones con aptitudes 4x4 para divertirse en el manejo.

Se trata de un SUV familiar del Segmento D (mediano) desarrollado y producido en el Polo Automotriz de Goiana, en el estado de Pernambuco, Brasil, que fue pensado para Sudamérica, pero con un diseñado enfocado a para quienes buscan confort premium, tecnología avanzada y espacio para siete pasajeros distribuidos en tres filas de asientos lo que le da un perfil familiar pero sin descuidar su costado deportivo.

La estética deportiva está presente en todos los sectores de este vehículo, pero se remarca, principalmente, con la doble salida de escape, las llantas con neumáticos perfil bajo, los caliper de frenos rojo, y la carrocería bitono, que lo posicionan como uno de los utilitarios deportivos (SUV’s) familiares más bonitos del mercado.

Es para destacar también, la flamante firma lumínica trasera continua, un detalle funcional que se aprecia de noche.

La mencionada variante “Blackhawk”, que es la de más alta gama, suma confort y refinamiento en el interior: volante en cuero con costuras en contraste y el tapizado de los asientos en cuero y alcántara, en una versión que cuenta con 3 modos de manejo (automático, nieve y barro), 4x4, y baja que lleva el ADN de la marca americana en todos sus productos. Uno de los cambios que más se destaca, es que incorpora en el interior una selectora rotativa de marchas Rotary Shifter, que consiste en un comando giratorio que reemplaza la palanca tradicional, lo que mejora el espacio en la consola central.

En lo que respecta a motorización, esta renovación también implicó un gran cambio. Así se dejó de lado el motor turbo diésel Multijet 2.0 de 175 CV para concentrar la oferta en los propulsores nafteros. Por tanto, en este caso los modelos Overland y Blackhawk comparten un potente impulsor 2.0 turbo, que entrega 272 CV y 400 Nm de torque, (una verdadera bomba), a diferencia de la otra versión de la gama, la Limited, que está equipada con el naftero 1.3 turbo de 175 CV.

La diversión cuesta, así que el consumo en uso urbano es elevado: 12,6 litros cada 100 kilómetros. No obstante, la situación cambia en ruta, donde viajando a 100 km/h se necesitan 7 litros por cada 100 kilómetros, y a 130km/h. 8,1 litros cada 100 km.

El precio de este nuevo y portentoso Jeep Commander Blackhawk 2026 es de: $ 83.950.000, con una garantía de 3 años o 100.000 km.