Lago volvió encendido en Colón y es otra vez el máximo goleador de la Primera Nacional

El extremo Ignacio Lago fue la figura en la goleada de Colón ante Central Norte. Marcó dos goles en apenas 15 minutos y ya lleva nueve en la Primera Nacional

A Colón le hacía falta recuperar a Ignacio Lago y dejó en claro que volvió para marcar diferencias. Después de superar la operación en una de sus muñecas, regresó en un nivel superlativo para convertirse en una de las principales armas ofensivas del equipo en el torneo.

Su actuación frente a Central Norte fue una muestra de ello. En apenas 15 minutos, Nacho anotó dos goles que comenzaron a definir una historia que terminó con un contundente 4-0 en el Brigadier López. Apariciones letales para encaminar una victoria que le permitió al Sabalero mantenerse como escolta de la zona A y seguir a cinco puntos del líder Ferro, al que visitará el próximo viernes.

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Colón tiene al goleador de la Primera Nacional

El Bichito alcanzó los nueve goles en la temporada y volvió a ubicarse en la cima de la tabla de artilleros de la Primera Nacional, ratificando un presente que lo encuentra atravesando el mejor momento de su carrera. Pero su aporte va mucho más allá de las estadísticas. Desde que volvió a estar disponible, Colón recuperó un futbolista capaz de romper defensas con su velocidad, desequilibrar en el uno contra uno y generar situaciones de peligro casi en cada intervención.

Ignacio Lago llegó a los nueve goles en Colón. Prensa Colón

Ahora, además, sumó una faceta que potencia todavía más su influencia: la eficacia. Si antes era un jugador determinante por lo que generaba, hoy también lo es por lo que convierte. Esa combinación lo transformó en una pieza indispensable dentro del esquema de Medrán. Lo importante es que también se destapó Alan Bonansea que, tras estar 12 partidos sin mojar, ya hizo tres en dos encuentros y alcanzó los seis festejos.

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El entrenador tiene en Lago un futbolista que cambia el ritmo de los partidos y que aparece cuando el equipo más lo necesita. El desafío inmediato será mantener ese nivel en una parada de máxima exigencia. Colón visitará a Ferro en un duelo que puede marcar buena parte de la pelea por la cima de la zona A, y todas las miradas volverán a posarse sobre el hombre que hoy lidera la tabla de goleadores.

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Porque si el Sabalero sueña con pelear hasta el final por el ascenso, mucho tendrá que ver el momento de Ignacio Lago. El delantero volvió encendido, recuperó su mejor versión y está demostrando que, además de desequilibrar, también sabe ser decisivo frente al arco. En un torneo tan parejo como la Primera Nacional, contar con el máximo goleador puede ser un argumento tan valioso como cualquier sistema de juego.