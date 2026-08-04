Uno Santa Fe | Colón | Colón

Comenzó la era Delfino: Colón ya trabaja bajo las órdenes de su nuevo entrenador

Aunque el anuncio oficial todavía no fue realizado por el club, Iván Delfino ya dirigió su primera práctica en el Predio 4 de Junio. El domingo debutará en su segundo ciclo cuando Colón reciba a San Telmo en el Brigadier López.

4 de agosto 2026 · 16:24hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Comenzó la era Delfino: Colón ya trabaja bajo las órdenes de su nuevo entrenador

La espera terminó. Este martes comenzó oficialmente el segundo ciclo de Iván Delfino como entrenador de Colón, que ya se puso al frente del plantel profesional en el Predio 4 de Junio, donde inició la preparación para el compromiso del próximo domingo ante San Telmo.

LEER MÁS: Colón podría sacrificar una pieza para sumar el enganche que pretende Delfino

Si bien el club todavía no oficializó su contratación a través de sus canales institucionales, el entrenador ya trabaja junto a sus colaboradores y comenzó a delinear los primeros conceptos futbolísticos para un equipo que necesita volver rápidamente a la victoria.

Una semana corta y un desafío inmediato para Delfino en Colón

Delfino no tendrá demasiado tiempo para implementar su idea. Apenas contará con unos pocos entrenamientos antes de afrontar su debut oficial, que será el domingo desde las 15.30, cuando Colón reciba a San Telmo en el estadio Brigadier López por la 24ª fecha de la Zona A de la Primera Nacional.

El Sabalero llega a ese compromiso con la obligación de sumar de a tres para seguir prendido en la pelea por los puestos de vanguardia, en un campeonato que comienza a ingresar en su etapa decisiva.

Primer contacto con el plantel de Colón

La práctica de este martes marcó el reencuentro de Delfino con varios futbolistas a los que ya dirigió durante su anterior paso por la institución, aunque también fue el momento de comenzar a conocer en profundidad a los jugadores que llegaron al club después de su salida.

El cuerpo técnico buscará aprovechar cada entrenamiento para corregir aspectos futbolísticos y también para recuperar la confianza de un plantel que viene de atravesar días intensos tras la salida de Ezequiel Medrán.

Un regreso con cuentas pendientes

El entrenador vuelve a Santa Fe exactamente dos años después del final de su primer ciclo. En aquella etapa condujo al equipo durante la primera parte de la campaña 2024 en la Primera Nacional y dejó el cargo al inicio de la segunda rueda.

Ahora, el escenario es diferente, pero el objetivo sigue siendo el mismo: llevar a Colón nuevamente a la Liga Profesional.

La dirigencia volvió a apostar por un técnico con experiencia en la categoría, que conoce el club y que ya supo construir equipos protagonistas en la Primera Nacional.

El debut ya tiene fecha

Más allá de que el foco está puesto en el trabajo diario, todas las miradas apuntan al domingo a las 15.30. El encuentro frente a San Telmo marcará el inicio de una nueva etapa y será la primera prueba para un entrenador que llega con la misión de cambiar el rumbo del equipo.

LEER MÁS: Iván Delfino vuelve a Colón para terminar la historia que quedó inconclusa en 2024

Con el respaldo de la dirigencia y el apoyo de un cuerpo técnico integrado por Pablo Semeniuk, Paolo Goltz, Tulio Pianesi y Nicolás Rodríguez, Iván Delfino ya puso manos a la obra. La era comenzó en el Predio 4 de Junio y ahora buscará trasladar esa renovación al campo de juego, donde Colón necesita volver a hacerse fuerte para seguir soñando con el ascenso.

Colón Delfino San Telmo
Noticias relacionadas
ivan delfino vuelve a colon para terminar la historia que quedo inconclusa en 2024

Iván Delfino vuelve a Colón para terminar la historia que quedó inconclusa en 2024

Thiago Vera, volante de Colón, entrena con la Selección Sub 16.

Motivo de orgullo para Colón: Thiago Vera fue convocado a la Selección Sub 16

colon redujo al minimo el margen de error con el regreso de ivan delfino

Colón redujo al mínimo el margen de error con el regreso de Iván Delfino

Federico Lértora reflexionó sobre la salida de Medrán y el presente de Colón.

El capitán de Colón Federico Lértora se refirió a la salida de Medrán

Lo último

Colón oficializó el regreso de Iván Delfino: firmó contrato hasta fines de 2027

Colón oficializó el regreso de Iván Delfino: firmó contrato hasta fines de 2027

Unión dio a conocer el operativo para recibir a Lanús: horarios, ingresos y venta de entradas

Unión dio a conocer el operativo para recibir a Lanús: horarios, ingresos y venta de entradas

El gobierno de Santa Fe confirmó que apelará el fallo de la Corte que declaró inconstitucional el tope a las jubilaciones

El gobierno de Santa Fe confirmó que apelará el fallo de la Corte que declaró inconstitucional el tope a las jubilaciones

Último Momento
Colón oficializó el regreso de Iván Delfino: firmó contrato hasta fines de 2027

Colón oficializó el regreso de Iván Delfino: firmó contrato hasta fines de 2027

Unión dio a conocer el operativo para recibir a Lanús: horarios, ingresos y venta de entradas

Unión dio a conocer el operativo para recibir a Lanús: horarios, ingresos y venta de entradas

El gobierno de Santa Fe confirmó que apelará el fallo de la Corte que declaró inconstitucional el tope a las jubilaciones

El gobierno de Santa Fe confirmó que apelará el fallo de la Corte que declaró inconstitucional el tope a las jubilaciones

Tirante y Báez avanzaron a segunda ronda en el Masters 1000 de Montreal

Tirante y Báez avanzaron a segunda ronda en el Masters 1000 de Montreal

Milei confirmó que no tiene contacto con el Chiqui Tapia y respaldó la investigación del caso AFA

Milei confirmó que "no tiene contacto" con el Chiqui Tapia y respaldó la investigación del caso AFA

Ovación
Colón podría sacrificar una pieza para sumar el enganche que pretende Delfino

Colón podría sacrificar una pieza para sumar el enganche que pretende Delfino

Iván Delfino vuelve a Colón para terminar la historia que quedó inconclusa en 2024

Iván Delfino vuelve a Colón para terminar la historia que quedó inconclusa en 2024

Unión y Nicolás Lamolina: un historial favorable antes del cruce con Lanús

Unión y Nicolás Lamolina: un historial favorable antes del cruce con Lanús

El capitán de Colón Federico Lértora se refirió a la salida de Medrán

El capitán de Colón Federico Lértora se refirió a la salida de Medrán

Motivo de orgullo para Colón: Thiago Vera fue convocado a la Selección Sub 16

Motivo de orgullo para Colón: Thiago Vera fue convocado a la Selección Sub 16

Policiales
Robaron placas de bronce y provocaron destrozos en la escuela General San Martín

Robaron placas de bronce y provocaron destrozos en la escuela General San Martín

Detuvieron en Esperanza a una mujer acusada de amenazar con atentar contra su bebé de 11 meses

Detuvieron en Esperanza a una mujer acusada de amenazar con atentar contra su bebé de 11 meses

B° San Lorenzo: la PDI atrapó a un hombre como presunto autor de abuso sexual contra dos menores

B° San Lorenzo: la PDI atrapó a un hombre como presunto autor de abuso sexual contra dos menores

Escenario
Diego Torres llega a Santa Fe con Mi Norte & Mi Sur Tour

Diego Torres llega a Santa Fe con "Mi Norte & Mi Sur Tour"

Lanzan la sexta edición de Alumnit@s, Argentina te Escuchamos para niños y adolescentes

Lanzan la sexta edición de "Alumnit@s, Argentina te Escuchamos" para niños y adolescentes

Girart 2026 reunirá en Córdoba a los principales referentes de las artes escénicas y la música

Girart 2026 reunirá en Córdoba a los principales referentes de las artes escénicas y la música

Histórico: Los Fabulosos Cadillacs regresan a Santa Fe

Histórico: Los Fabulosos Cadillacs regresan a Santa Fe

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber