Uno Santa Fe | Santa Fe | Santa Fe

Santa Fe exportó por sus puertos 1 de cada 3 dólares que salieron del país durante todo 2025

La provincia sacó 29 millones de toneladas y generó 16.600 millones de dólares en exportaciones. Además, invirtió 2.300 millones de dólares en infraestructura en los últimos 30 meses, la misma cifra que en los ocho años anteriores.

4 de agosto 2026 · 20:43hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Santa Fe exportó por sus puertos 1 de cada 3 dólares que salieron del país durante todo 2025

Santa Fe exportó por sus puertos 1 de cada 3 dólares que salieron del país durante todo 2025

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, participó este martes de la apertura del Congreso de la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid) 2026, que se desarrolla hasta el jueves en el Salón Metropolitano de Rosario bajo el lema "Nuestro suelo, nuestra voz".

El dato que Pullaro puso sobre la mesa fue el peso de la provincia en el comercio exterior argentino: Santa Fe exportó 1 de cada 3 dólares que salieron del país el año pasado por sus puertos, por donde pasan alrededor de 4,2 millones de camiones por año. En el mismo período, la provincia sacó 29 millones de toneladas por sus puertos y generó 16.600 millones de dólares en exportaciones.

LEER MÁS: Santa Fe aumentó 28,1% sus exportaciones y superó los USD 13.500 millones en los primeros cinco meses de 2026

A eso se suma el mapa productivo provincial: 20.000 productores agropecuarios, casi 7.000 pymes y 1.000 cooperativas.

Infraestructura

En materia de infraestructura, el gobernador remarcó que en 30 meses de gestión se invirtieron 2.300 millones de dólares, una cifra que iguala lo invertido en los ocho años previos. Parte de esa inversión se destinó a 400 kilómetros de gasoductos para bajar el costo productivo, además de obras viales.

El congreso, que no se realizaba en Rosario desde hace dos años, reúne durante tres jornadas a productores, empresarios, investigadores y referentes institucionales para debatir los desafíos del agro argentino.

"La única manera de salir adelante es si producimos más"

Pullaro vinculó el regreso del evento a Rosario con la baja en los índices de violencia: "Hoy la Provincia tiene parámetros por debajo de la media nacional, en materia de violencia y de delito. Lo hicimos juntos: la Legislatura, el Ministerio Público de la Acusación, el gobierno provincial, el gobierno nacional y el municipal". También sostuvo que "en Santa Fe creemos que la única manera de salir adelante es si producimos más, y si generamos riqueza y empleo", y que "demostramos que el estado también se puede administrar de manera eficiente".

El secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Sergio Iraeta, agradeció "el cálido recibimiento" del gobernador y destacó a Rosario como "uno de los polos agroindustriales más importantes del mundo".

El intendente de Rosario, Pablo Javkin, señaló: "Nos pone muy contentos que vuelvan a Rosario, porque la ciudad es otra ciudad. Rosario tenía que resolver muchas cosas y lo estamos haciendo".

El presidente de Aapresid, Marcelo Torres, planteó la necesidad de "una articulación público privada de calidad" y remarcó que "para salir al mundo, hay estrategias que hay que resolver de forma inteligente, entre lo público y lo privado".

El CEO de Exponenciar, empresa coorganizadora del congreso, Martín Schwartzman, explicó que el encuentro tiene tres objetivos: "marcar la agenda estratégica del futuro", "fortalecer el sector más dinámico de la economía argentina" y "generar el encuentro" entre productores, empresas y especialistas de toda la cadena.

De la actividad también participaron el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, y la presidenta de la Cámara de Diputados, Clara García, entre otras autoridades.

Santa Fe Puerto dólares Infraestructura
Noticias relacionadas
Golpe a la reforma previsional: la Corte de Santa Fe declaró inconstitucional el tope a las jubilaciones

El gobierno de Santa Fe confirmó que apelará el fallo de la Corte que declaró inconstitucional el tope a las jubilaciones

El ministro Eduardo Spuler defendió su participación en las decisiones pese a haber presentado renuncia, ya que sigue en funciones hasta el 1º de septiembre.

Reforma previsional en Santa Fe: Spuler justificó su voto contra el tope jubilatorio y respondió a las críticas por seguir en funciones tras su renuncia

La nueva sala de Neurología en el Cullen permitirá realizar estudios del sueño y prácticas para el tratamiento de la epilepsia

La nueva sala de Neurología en el Cullen permitirá realizar estudios del sueño y prácticas para el tratamiento de la epilepsia

polemica en santa fe: un senador se filmo conduciendo con el celular y debio pedir disculpas

Polémica en Santa Fe: un senador se filmó conduciendo con el celular y debió pedir disculpas

Lo último

Se profundiza la crisis diplomática: Brasil retiró formalmente a su embajador de la Argentina

Se profundiza la crisis diplomática: Brasil retiró formalmente a su embajador de la Argentina

Avanza la causa del fentanilo contaminado: detuvieron a dos exfuncionarias de Anmat

Avanza la causa del fentanilo contaminado: detuvieron a dos exfuncionarias de Anmat

Tenía antecedentes por trata de personas y abusó de la hija de su pareja: lo condenaron a 14 años de prisión

Tenía antecedentes por trata de personas y abusó de la hija de su pareja: lo condenaron a 14 años de prisión

Último Momento
Se profundiza la crisis diplomática: Brasil retiró formalmente a su embajador de la Argentina

Se profundiza la crisis diplomática: Brasil retiró formalmente a su embajador de la Argentina

Avanza la causa del fentanilo contaminado: detuvieron a dos exfuncionarias de Anmat

Avanza la causa del fentanilo contaminado: detuvieron a dos exfuncionarias de Anmat

Tenía antecedentes por trata de personas y abusó de la hija de su pareja: lo condenaron a 14 años de prisión

Tenía antecedentes por trata de personas y abusó de la hija de su pareja: lo condenaron a 14 años de prisión

Sorpresa por el departamento donde vive Facundo Moyano: de quién sería la propiedad

Sorpresa por el departamento donde vive Facundo Moyano: de quién sería la propiedad

Santa Fe exportó por sus puertos 1 de cada 3 dólares que salieron del país durante todo 2025

Santa Fe exportó por sus puertos 1 de cada 3 dólares que salieron del país durante todo 2025

Ovación
Comenzó la era Delfino: Colón ya trabaja bajo las órdenes de su nuevo entrenador

Comenzó la era Delfino: Colón ya trabaja bajo las órdenes de su nuevo entrenador

Colón podría sacrificar una pieza para sumar el enganche que pretende Delfino

Colón podría sacrificar una pieza para sumar el enganche que pretende Delfino

Iván Delfino vuelve a Colón para terminar la historia que quedó inconclusa en 2024

Iván Delfino vuelve a Colón para terminar la historia que quedó inconclusa en 2024

Colón redujo al mínimo el margen de error con el regreso de Iván Delfino

Colón redujo al mínimo el margen de error con el regreso de Iván Delfino

Unión y Nicolás Lamolina: un historial favorable antes del cruce con Lanús

Unión y Nicolás Lamolina: un historial favorable antes del cruce con Lanús

Policiales
Robaron placas de bronce y provocaron destrozos en la escuela General San Martín

Robaron placas de bronce y provocaron destrozos en la escuela General San Martín

Detuvieron en Esperanza a una mujer acusada de amenazar con atentar contra su bebé de 11 meses

Detuvieron en Esperanza a una mujer acusada de amenazar con atentar contra su bebé de 11 meses

B° San Lorenzo: la PDI atrapó a un hombre como presunto autor de abuso sexual contra dos menores

B° San Lorenzo: la PDI atrapó a un hombre como presunto autor de abuso sexual contra dos menores

Escenario
Diego Torres llega a Santa Fe con Mi Norte & Mi Sur Tour

Diego Torres llega a Santa Fe con "Mi Norte & Mi Sur Tour"

Lanzan la sexta edición de Alumnit@s, Argentina te Escuchamos para niños y adolescentes

Lanzan la sexta edición de "Alumnit@s, Argentina te Escuchamos" para niños y adolescentes

Girart 2026 reunirá en Córdoba a los principales referentes de las artes escénicas y la música

Girart 2026 reunirá en Córdoba a los principales referentes de las artes escénicas y la música

Histórico: Los Fabulosos Cadillacs regresan a Santa Fe

Histórico: Los Fabulosos Cadillacs regresan a Santa Fe

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber