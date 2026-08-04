La provincia sacó 29 millones de toneladas y generó 16.600 millones de dólares en exportaciones. Además, invirtió 2.300 millones de dólares en infraestructura en los últimos 30 meses, la misma cifra que en los ocho años anteriores.

Santa Fe exportó por sus puertos 1 de cada 3 dólares que salieron del país durante todo 2025

El gobernador de Santa Fe , Maximiliano Pullaro, participó este martes de la apertura del Congreso de la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid) 2026, que se desarrolla hasta el jueves en el Salón Metropolitano de Rosario bajo el lema "Nuestro suelo, nuestra voz".

El dato que Pullaro puso sobre la mesa fue el peso de la provincia en el comercio exterior argentino: Santa Fe exportó 1 de cada 3 dólares que salieron del país el año pasado por sus puertos , por donde pasan alrededor de 4,2 millones de camiones por año . En el mismo período, la provincia sacó 29 millones de toneladas por sus puertos y generó 16.600 millones de dólares en exportaciones .

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A eso se suma el mapa productivo provincial: 20.000 productores agropecuarios, casi 7.000 pymes y 1.000 cooperativas.

Infraestructura

En materia de infraestructura, el gobernador remarcó que en 30 meses de gestión se invirtieron 2.300 millones de dólares, una cifra que iguala lo invertido en los ocho años previos. Parte de esa inversión se destinó a 400 kilómetros de gasoductos para bajar el costo productivo, además de obras viales.

El congreso, que no se realizaba en Rosario desde hace dos años, reúne durante tres jornadas a productores, empresarios, investigadores y referentes institucionales para debatir los desafíos del agro argentino.

"La única manera de salir adelante es si producimos más"

Pullaro vinculó el regreso del evento a Rosario con la baja en los índices de violencia: "Hoy la Provincia tiene parámetros por debajo de la media nacional, en materia de violencia y de delito. Lo hicimos juntos: la Legislatura, el Ministerio Público de la Acusación, el gobierno provincial, el gobierno nacional y el municipal". También sostuvo que "en Santa Fe creemos que la única manera de salir adelante es si producimos más, y si generamos riqueza y empleo", y que "demostramos que el estado también se puede administrar de manera eficiente".

El secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Sergio Iraeta, agradeció "el cálido recibimiento" del gobernador y destacó a Rosario como "uno de los polos agroindustriales más importantes del mundo".

El intendente de Rosario, Pablo Javkin, señaló: "Nos pone muy contentos que vuelvan a Rosario, porque la ciudad es otra ciudad. Rosario tenía que resolver muchas cosas y lo estamos haciendo".

El presidente de Aapresid, Marcelo Torres, planteó la necesidad de "una articulación público privada de calidad" y remarcó que "para salir al mundo, hay estrategias que hay que resolver de forma inteligente, entre lo público y lo privado".

El CEO de Exponenciar, empresa coorganizadora del congreso, Martín Schwartzman, explicó que el encuentro tiene tres objetivos: "marcar la agenda estratégica del futuro", "fortalecer el sector más dinámico de la economía argentina" y "generar el encuentro" entre productores, empresas y especialistas de toda la cadena.

De la actividad también participaron el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, y la presidenta de la Cámara de Diputados, Clara García, entre otras autoridades.