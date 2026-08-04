Iván Delfino vuelve a Colón para terminar la historia que quedó inconclusa en 2024

El entrenador iniciará este martes su segundo ciclo al frente del Sabalero, exactamente dos años después de su salida. Regresa con la misión de llevar al equipo a Primera División y debutará el domingo frente a San Telmo en el Brigadier López.

Hay historias que el fútbol se encarga de volver a cruzar. Este martes 4 de agosto de 2026, Iván Delfino comienza oficialmente su segundo ciclo como entrenador de Colón , exactamente dos años después de aquel proceso que terminó antes de tiempo y que dejó la sensación de haber quedado inconcluso.

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La coincidencia de las fechas no deja de ser un dato llamativo. El 5 de agosto de 2024 la dirigencia encabezada por Víctor Godano decidió ponerle punto final a su primer ciclo tras la derrota como local frente a Mitre de Santiago del Estero. Hoy, 24 meses más tarde, el destino vuelve a reunir al entrenador con un club que busca, otra vez, el mismo objetivo: regresar a la Liga Profesional.

La segunda oportunidad para Delfino en Colón

Cuando Delfino asumió a fines de 2023, Colón llegaba golpeado por el descenso y con la obligación de reconstruirse rápidamente para pelear el ascenso.

Durante gran parte de la primera rueda de la Primera Nacional, el equipo fue protagonista. Sin embargo, el rendimiento comenzó a caer y, en medio de un contexto complejo, la dirigencia resolvió interrumpir el ciclo apenas comenzada la segunda parte del campeonato.

Aquella salida dejó una sensación compartida por muchos: había cuestiones que excedían lo futbolístico.

Con el paso del tiempo trascendió que el plantel atravesaba un conflicto interno que nunca pudo ser resuelto y que terminó afectando el rendimiento del equipo en un momento determinante del torneo.

Nadie logró cambiar el rumbo en Colón en 2024

Después de la salida de Delfino, Colón intentó modificar la realidad con distintos entrenadores.

Primero asumió de manera interina Martín Minella, luego llegó Rodolfo De Paoli y, posteriormente, Diego Osella tomó las riendas del plantel.

Sin embargo, ninguno logró devolverle al equipo la regularidad que necesitaba para alcanzar el gran objetivo. El ascenso quedó trunco y Colón debió volver a empezar un nuevo proyecto en 2025.

Dos años después, la dirigencia vuelve a apostar por el mismo entrenador que había iniciado aquel proceso.

El contexto vuelve a ser desafiante para Delfino en Colón

La realidad deportiva presenta algunas similitudes con la de su primera etapa. Colón todavía tiene margen para pelear arriba, aunque sabe que ya no puede dejar demasiados puntos en el camino.

Actualmente se encuentra a siete unidades del líder Ferro, que atraviesa un momento de incertidumbre tras sufrir dos derrotas consecutivas, y a apenas dos puntos de Deportivo Morón, que tiene un partido menos, aunque llega de perder en la fecha pasada.

El panorama invita al optimismo, pero también exige una reacción inmediata. Por eso, el debut de Delfino será clave. El domingo, desde las 15.30, Colón recibirá a San Telmo en el estadio Brigadier López, con la obligación de volver al triunfo para mantenerse en la conversación por el ascenso.

Un cuerpo técnico con caras conocidas

En esta nueva etapa, Delfino estará acompañado por un equipo de trabajo que mezcla experiencia y sentido de pertenencia.

Uno de los nombres más importantes es el de Paolo Goltz, quien será uno de sus ayudantes de campo. El exdefensor fue dirigido por el propio Delfino durante la primera mitad de 2024 y ahora ocupará un nuevo rol, desde el banco de suplentes.

Su presencia busca aportar conocimiento del plantel, liderazgo y una fuerte identificación con el club.

La oportunidad de completar la obra

Pocos entrenadores tienen la posibilidad de volver al mismo lugar para intentar terminar un trabajo que quedó a mitad de camino. Eso es exactamente lo que le ocurre a Iván Delfino.

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Regresa a un club que conoce, donde sabe cuáles son las exigencias, la presión y las expectativas de una hinchada que solo piensa en el regreso a Primera División.

La historia le ofrece una segunda oportunidad. La misión será la misma que hace dos años, pero con una diferencia: ahora llega con la experiencia de saber qué ocurrió en su primer ciclo y con la convicción de que todavía tiene una cuenta pendiente con Colón.