Colón podría sacrificar una pieza para sumar el enganche que pretende Delfino

La llegada de Iván Delfino modificó las prioridades futbolísticas de Colón. El entrenador pretende incorporar un volante ofensivo y la dirigencia ya trabaja para generar el cupo que permita salir nuevamente al mercado.

El arribo de Iván Delfino no solo significó un cambio en el banco de suplentes de Colón . También provocó un nuevo análisis del plantel y de las necesidades para afrontar la segunda mitad de la Primera Nacional. En ese diagnóstico, el entrenador hizo un pedido puntual: sumar un volante con características de enganche, capaz de asumir la conducción futbolística del equipo.

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Pero antes de pensar en incorporaciones, Colón debe resolver otro asunto. El reglamento solo le permitirá incorporar si previamente concreta una transferencia al exterior o a un club de la Liga Profesional. Por eso, mientras el cuerpo técnico trabaja en el Predio 4 de Junio, la dirigencia también juega su propio partido fuera de la cancha.

Allende, el nombre que gana terreno en Colón

En ese escenario, Leandro Allende es el futbolista que hoy tiene mayores posibilidades de dejar la institución. El mediocampista contaría con una propuesta para cambiar de club (¿Gimnasia de Mendoza?) y su salida abriría automáticamente el cupo que necesita el Sabalero para salir en busca del jugador que pidió Delfino.

Durante los últimos días también trascendieron versiones sobre posibles salidas de Nicolás Thaller y Facundo Castet, aunque el panorama cambió con la llegada del nuevo entrenador.

Castet, un jugador que el DT no quiere perder

Si hay un futbolista cuya continuidad parece haberse fortalecido es la de Facundo Castet. Delfino lo conoce de su primer ciclo en Colón y considera que puede ser una pieza importante para el funcionamiento del equipo en este tramo decisivo del campeonato.

Esa postura hizo que la posibilidad de una transferencia del lateral perdiera fuerza y que la atención se trasladara hacia Allende, quien aparece como la alternativa más concreta para liberar el cupo.

Un semestre con continuidad en Colón

Más allá de no haberse consolidado como titular indiscutido, Allende tuvo participación activa durante la temporada. En la Primera Nacional 2026 disputó 13 partidos, brindó dos asistencias y acumuló 942 minutos en cancha.

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Ahora, su futuro podría convertirse en una pieza clave dentro de la planificación deportiva. Si finalmente se concreta su salida, Colón tendrá la posibilidad de incorporar al volante ofensivo que considera prioritario para potenciar al equipo en la recta final del torneo.

Con el mercado todavía ofreciendo una última oportunidad reglamentaria, la dirigencia sabalera acelera las gestiones. La prioridad ya está definida por Delfino. El primer paso será concretar una transferencia; el segundo, ir por el futbolista que pueda darle al equipo el salto de calidad que busca para pelear el ascenso.