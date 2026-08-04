Uno Santa Fe | Judiciales | hija

Tenía antecedentes por trata de personas y abusó de la hija de su pareja: lo condenaron a 14 años de prisión

Miguel Ángel Ramírez, de 41 años, convivía con la víctima al momento de los hechos. El abuso fue detectado por una médica durante una consulta en un centro de salud en agosto de 2024. La sentencia fue dictada en el marco de un juicio abreviado.

4 de agosto 2026 · 20:54hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Abusó sexualmente de la hija de su pareja en una zona rural de Recreo.

Abusó sexualmente de la hija de su pareja en una zona rural de Recreo.

Miguel Ángel Ramírez, de 41 años, fue condenado a 14 años de prisión por haber abusado sexualmente de la hija de su pareja en una zona rural de Recreo, departamento La Capital. La sentencia fue dictada por el juez Nicolás Falkenberg en el marco de un juicio abreviado desarrollado ayer en los tribunales de Santa Fe. El Ministerio Público de la Acusación (MPA) estuvo representado por la fiscal Vivian Galeano.

El caso adquiere especial gravedad por los antecedentes del condenado: Ramírez fue declarado reincidente a raíz de una condena previa por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual agravada.

El abuso en el domicilio familiar

La fiscal Galeano precisó que el condenado "agredió sexualmente a la niña por lo menos en una oportunidad a mediados de 2024, época en la que ella transitaba la última parte de su escolaridad primaria". Los hechos ocurrieron en el domicilio familiar: "Ramírez y la víctima residían con otros integrantes del grupo familiar en una casa ubicada en una zona rural de Recreo", indicó la representante del MPA, y subrayó que "él aprovechó esa circunstancia para llevar adelante su accionar delictivo en el domicilio".

LEER MÁS: Alto Verde: aprovechó que cuidaba a una nena, la abusó y terminó condenado a 11 años de prisión

Cómo se descubrió el abuso

El caso salió a la luz en agosto de 2024, cuando la niña recibió atención médica en un centro de salud. "La profesional que la revisó detectó indicios de abuso sexual, por lo que realizó una presentación espontánea al respecto en una comisaría", detalló Galeano.

El reconocimiento y la condena

En el marco del juicio abreviado, Ramírez reconoció su responsabilidad penal como autor de abuso sexual con acceso carnal calificado por la convivencia. Las personas responsables de la víctima fueron informadas de lo resuelto y manifestaron su conformidad con la sentencia.

hija trata de personas pareja abuso
Noticias relacionadas
Caso Jeremías Monzón: la Fiscalía ajusta la imputación contra la adolescente y prepara el pedido de juicio

Caso Jeremías Monzón: la Fiscalía ajusta la imputación contra la adolescente y prepara el pedido de juicio

La Corte de Santa Fe dejó firme la condena a 12 años de prisión para el docente Juan Trigatti por abuso sexual

La Corte de Santa Fe dejó firme la condena a 12 años de prisión para el docente Juan Trigatti por abuso sexual

Alto Verde: aprovechó que cuidaba a una nena, la abusó y terminó condenado a 11 años de prisión

Alto Verde: aprovechó que cuidaba a una nena, la abusó y terminó condenado a 11 años de prisión

pediatra investigado por tres abusos sexuales: le otorgaron la libertad bajo restricciones y las victimas temen por su seguridad

Pediatra investigado por tres abusos sexuales: le otorgaron la libertad bajo restricciones y las víctimas temen por su seguridad

Lo último

Se profundiza la crisis diplomática: Brasil retiró formalmente a su embajador de la Argentina

Se profundiza la crisis diplomática: Brasil retiró formalmente a su embajador de la Argentina

Avanza la causa del fentanilo contaminado: detuvieron a dos exfuncionarias de Anmat

Avanza la causa del fentanilo contaminado: detuvieron a dos exfuncionarias de Anmat

Tenía antecedentes por trata de personas y abusó de la hija de su pareja: lo condenaron a 14 años de prisión

Tenía antecedentes por trata de personas y abusó de la hija de su pareja: lo condenaron a 14 años de prisión

Último Momento
Se profundiza la crisis diplomática: Brasil retiró formalmente a su embajador de la Argentina

Se profundiza la crisis diplomática: Brasil retiró formalmente a su embajador de la Argentina

Avanza la causa del fentanilo contaminado: detuvieron a dos exfuncionarias de Anmat

Avanza la causa del fentanilo contaminado: detuvieron a dos exfuncionarias de Anmat

Tenía antecedentes por trata de personas y abusó de la hija de su pareja: lo condenaron a 14 años de prisión

Tenía antecedentes por trata de personas y abusó de la hija de su pareja: lo condenaron a 14 años de prisión

Sorpresa por el departamento donde vive Facundo Moyano: de quién sería la propiedad

Sorpresa por el departamento donde vive Facundo Moyano: de quién sería la propiedad

Santa Fe exportó por sus puertos 1 de cada 3 dólares que salieron del país durante todo 2025

Santa Fe exportó por sus puertos 1 de cada 3 dólares que salieron del país durante todo 2025

Ovación
Comenzó la era Delfino: Colón ya trabaja bajo las órdenes de su nuevo entrenador

Comenzó la era Delfino: Colón ya trabaja bajo las órdenes de su nuevo entrenador

Colón podría sacrificar una pieza para sumar el enganche que pretende Delfino

Colón podría sacrificar una pieza para sumar el enganche que pretende Delfino

Iván Delfino vuelve a Colón para terminar la historia que quedó inconclusa en 2024

Iván Delfino vuelve a Colón para terminar la historia que quedó inconclusa en 2024

Colón redujo al mínimo el margen de error con el regreso de Iván Delfino

Colón redujo al mínimo el margen de error con el regreso de Iván Delfino

Unión y Nicolás Lamolina: un historial favorable antes del cruce con Lanús

Unión y Nicolás Lamolina: un historial favorable antes del cruce con Lanús

Policiales
Robaron placas de bronce y provocaron destrozos en la escuela General San Martín

Robaron placas de bronce y provocaron destrozos en la escuela General San Martín

Detuvieron en Esperanza a una mujer acusada de amenazar con atentar contra su bebé de 11 meses

Detuvieron en Esperanza a una mujer acusada de amenazar con atentar contra su bebé de 11 meses

B° San Lorenzo: la PDI atrapó a un hombre como presunto autor de abuso sexual contra dos menores

B° San Lorenzo: la PDI atrapó a un hombre como presunto autor de abuso sexual contra dos menores

Escenario
Diego Torres llega a Santa Fe con Mi Norte & Mi Sur Tour

Diego Torres llega a Santa Fe con "Mi Norte & Mi Sur Tour"

Lanzan la sexta edición de Alumnit@s, Argentina te Escuchamos para niños y adolescentes

Lanzan la sexta edición de "Alumnit@s, Argentina te Escuchamos" para niños y adolescentes

Girart 2026 reunirá en Córdoba a los principales referentes de las artes escénicas y la música

Girart 2026 reunirá en Córdoba a los principales referentes de las artes escénicas y la música

Histórico: Los Fabulosos Cadillacs regresan a Santa Fe

Histórico: Los Fabulosos Cadillacs regresan a Santa Fe

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber