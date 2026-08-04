Tenía antecedentes por trata de personas y abusó de la hija de su pareja: lo condenaron a 14 años de prisión

Miguel Ángel Ramírez, de 41 años, convivía con la víctima al momento de los hechos. El abuso fue detectado por una médica durante una consulta en un centro de salud en agosto de 2024. La sentencia fue dictada en el marco de un juicio abreviado.

Miguel Ángel Ramírez , de 41 años , fue condenado a 14 años de prisión por haber abusado sexualmente de la hija de su pareja en una zona rural de Recreo , departamento La Capital . La sentencia fue dictada por el juez Nicolás Falkenberg en el marco de un juicio abreviado desarrollado ayer en los tribunales de Santa Fe . El Ministerio Público de la Acusación (MPA) estuvo representado por la fiscal Vivian Galeano .

El caso adquiere especial gravedad por los antecedentes del condenado: Ramírez fue declarado reincidente a raíz de una condena previa por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual agravada .

El abuso en el domicilio familiar

La fiscal Galeano precisó que el condenado "agredió sexualmente a la niña por lo menos en una oportunidad a mediados de 2024, época en la que ella transitaba la última parte de su escolaridad primaria". Los hechos ocurrieron en el domicilio familiar: "Ramírez y la víctima residían con otros integrantes del grupo familiar en una casa ubicada en una zona rural de Recreo", indicó la representante del MPA, y subrayó que "él aprovechó esa circunstancia para llevar adelante su accionar delictivo en el domicilio".

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Cómo se descubrió el abuso

El caso salió a la luz en agosto de 2024, cuando la niña recibió atención médica en un centro de salud. "La profesional que la revisó detectó indicios de abuso sexual, por lo que realizó una presentación espontánea al respecto en una comisaría", detalló Galeano.

El reconocimiento y la condena

En el marco del juicio abreviado, Ramírez reconoció su responsabilidad penal como autor de abuso sexual con acceso carnal calificado por la convivencia. Las personas responsables de la víctima fueron informadas de lo resuelto y manifestaron su conformidad con la sentencia.