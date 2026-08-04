Unión y Nicolás Lamolina: un historial favorable antes del cruce con Lanús

El árbitro fue designado para dirigir el partido pendiente de la segunda fecha del Torneo Clausura, que se disputará este jueves desde las 19 en el estadio 15 de Abril. Será la 24ª vez que imparta justicia en un encuentro del Tatengue.

La AFA confirmó las autoridades para el encuentro entre Unión y Lanús, correspondiente a la fecha 2 pendiente de la Zona A del Torneo Clausura, y el encargado de impartir justicia será Nicolás Lamolina, un árbitro con un extenso recorrido dirigiendo al conjunto rojiblanco.

El juez nacido en San Fernando estará acompañado por Pablo Acevedo y Marcelo Bistocco como asistentes, mientras que Agustín Vegetti será el cuarto árbitro. En tanto, José Carreras estará a cargo del VAR y Diego Romero será el AVAR.

Un historial amplio y con saldo positivo en Unión

El encuentro del jueves marcará la 24ª vez que Lamolina arbitre a Unión, equipo al que comenzó a dirigir hace más de una década, cuando todavía militaba en la Primera Nacional.

El primer antecedente se remonta al 8 de noviembre de 2013, en el recordado empate 4-4 frente a Boca Unidos, por la B Nacional.

Por su parte, el último partido con Lamolina como árbitro fue el 25 de febrero de 2024, cuando Unión goleó 4-1 a Independiente Rivadavia por la Copa de la Liga, en uno de los triunfos más contundentes del ciclo de Cristian González.

En los 23 partidos dirigidos hasta aquí, el balance favorece claramente al Tatengue: 10 victorias, 9 empates y 4 derrotas.

Es decir, Unión perdió apenas cuatro veces con Lamolina como árbitro principal, una estadística que alimenta el optimismo de cara al compromiso frente al Granate.

De la B Nacional a la Liga Profesional

El historial con Lamolina incluye encuentros en distintas categorías y competencias. El árbitro estuvo presente en la campaña del ascenso de 2014, dirigiendo, entre otros encuentros, la victoria ante Huracán por 3-0 y el triunfo como visitante frente a Atlético Tucumán.

Ya en Primera División también arbitró partidos destacados, como el triunfo ante Racing por 1-0 en Santa Fe en 2016, la victoria frente a Gimnasia de La Plata en 2017 y el histórico éxito ante River en el Monumental por 2-1 en 2019.

Más recientemente, impartió justicia en el triunfo rojiblanco ante Racing en Avellaneda por 1-0 y en la goleada ante Independiente Rivadavia.

Lanús, con números adversos

Del otro lado, los antecedentes no son tan favorables. Lamolina dirigió a Lanús en 12 oportunidades, con un saldo de cuatro victorias, dos empates y seis derrotas.

En esos encuentros, el Granate convirtió 13 goles y recibió 15, mientras que además sufrió cuatro expulsiones y recibió 28 tarjetas amarillas.

El último antecedente de Lamolina con Lanús data del 26 de marzo de este año, cuando el equipo del sur bonaerense cayó 1-0 frente a Argentinos Juniors.

Un antecedente que ilusiona

Las estadísticas no juegan, pero forman parte del contexto. Y en ese sentido, el historial con Lamolina aparece como un dato alentador para Unión, que buscará este jueves conseguir su primera victoria en el Torneo Clausura y hacerlo nada menos que en su debut como local.

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Con un árbitro que le trae buenos recuerdos y el apoyo de su gente en el 15 de Abril, el Tatengue intentará transformar esos antecedentes positivos en tres puntos fundamentales.