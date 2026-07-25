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Villa Hipódromo: secuestraron un arma de fuego a un menor de 14 años durante un control policial

Los oficiales interceptaron un automóvil de una aplicación de viajes en el que se trasladaban dos chicos de 14 años. Uno de ellos llevaba una pistola calibre 22 sin cargador ni municiones. Ambos fueron trasladados a una dependencia policial y, por orden de la fiscal de Menores, posteriormente reintegrados a sus progenitores.

Juan Trento

Por Juan Trento

25 de julio 2026 · 10:32hs
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Villa Hipódromo: hallaron un arma de fuego a un menor de 14 años durante un control policial

Villa Hipódromo: hallaron un arma de fuego a un menor de 14 años durante un control policial

Esta madrugada de sábado, pasadas las 4.30, en Lamadrid al 6100, en barrio Villa Hipódromo de la ciudad de Santa Fe, oficiales del Comando Radioeléctrico interceptaron un vehículo de una aplicación de transporte, identificaron a los dos menores que viajaban como pasajeros y a uno de ellos le secuestraron un arma de fuego de uso civil durante un control.

Control y secuestro

Mientras patrullaban la zona asignada, los policías detuvieron un automóvil Volkswagen Gol blanco, afectado a una aplicación de transporte, conducido por un hombre de 44 años. Entre los pasajeros viajaban dos adolescentes de 14 años y, a uno de ellos, le secuestraron una pistola calibre 22 marca GMC, sin cargador ni municiones. Luego, los oficiales incautaron el arma y trasladaron a ambos menores a una dependencia policial.

Investigación

Los efectivos informaron el procedimiento a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital, que dio intervención a la fiscal de turno de Menores del Ministerio Público de la Acusación (MPA). Debido a que ambos adolescentes son inimputables por su edad, la funcionaria ordenó que fueran entregados a sus progenitores y dispuso que las actuaciones continúen por la vía jurisdiccional correspondiente.

Villa Hipódromo arma

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