Pese a todos los problemas, Unión compitió y demostró estar a la altura de las circunstancias

Leonardo Madelón debió poner en cancha una formación con muchos jóvenes y sin poder contar con los refuerzos. Aún así, Unión luchó y rescató un valioso empate

Unión sumó en el comienzo del Torneo Clausura y no es poco. En virtud de todos los inconvenientes que debió sobrellevar el plantel y el cuerpo técnico, el empate ante Platense es para valorar y mucho.

Sin poder contar con los refuerzos, ni tampoco con Maizon Rodríguez y Marcelo Estigarribia por estar lesionados, el panorama previo al partido resultaba por demás de complejo. Además, de las salidas de Mauro Pittón, Rafael Profini y Mateo Del Blanco.

De hecho, el DT Leonardo Madelón hizo debutar en Primera División al zaguero Tomás Fagioli y al lateral izquierdo Lucas Ayala, en tanto que Emilio Giaccone y Misael Aguirre fueron titulares por primera vez con la camiseta rojiblanca.

Mientras que en el segundo tiempo continuaron los bautismos de fuego, dado que el entrenador mandó a la cancha a Valentín Cerrudo y en tiempo de descuento, también debutó Mateo Peresutti.

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Por todo ello, se trataba de un partido complicado para Unión y más atendiendo a que lo hacía en condición de visitante. Sin embargo, se sobrepuso al resultado adverso, ya que perdía y encima con un gol en contra.

Mostró carácter para dar vuelta el resultado, pero no pudo sostener la ventaja y terminó empatando. Es cierto que estuvo cerca de perderlo, lo que hubiera significado demasiado castigo, para un equipo que dio la cara y estuvo a la altura de las circunstancias.

Ahora será tarea de los dirigentes levantar las inhibiciones para que Madelón pueda contar con los cinco refuerzos. Con pocos recursos, el DT se las ingenió y puso en cancha un equipo que compitió.

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Pero no siempre puede todo depender de la mano del cuerpo técnico o de lo que entreguen los futbolistas. De este modo, la responsabilidad mayor, pasa por la dirigencia, fundamentalmente por el presidente Luis Spahn.

Está claro que Unión no puede permitirse continuar inhibido, lo que a esta altura, resulta papelonesco. La comisión directiva debe acelerar y solucionar el problema.

No se puede estar siempre corriendo detrás de los problemas, ni tampoco tentar al destino. Los jugadores y el DT de Unión dieron la cara dentro de la cancha, ahora queda todo en manos de Spahn, que a esta altura parece lo menos conveniente.