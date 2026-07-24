Tarragona destacó el carácter de Unión: "Este punto hay que valorarlo"

Cristian Tarragona lamentó que se le escape el triunfo a Unión ante Platense, pero resaltó la entrega de un equipo diezmado y elogió a los pibes que debutaron

Unión estuvo a minutos de comenzar el Clausura con una victoria en Vicente López, pero un gol sobre el final de Platense dejó el marcador 2-2 y lo obligó a conformarse con un punto. Tras el partido, Cristian Tarragona reconoció que el resultado dejó sensaciones encontradas, aunque remarcó la importancia de sumar de visitante.

"Obviamente nos vamos con un sabor amargo por cómo se dieron las cosas. Tuvimos el triunfo ahí cerquita. Justo hubo una jugada aislada que le queda a ellos y Mati (Mansilla) no la ve porque estaba tapado, y lo empatan", analizó el delantero, todavía con la bronca por el desenlace del encuentro.

Sin embargo, rápidamente puso en valor el punto conseguido en el debut del campeonato. "Este punto hay que valorarlo. Es muy importante para arrancar el torneo sumando fuera de casa. Lo tomamos como un punto importante para sumar", afirmó.

Tarragona analizó el empate de Unión ante Platense.

El respaldo a los juveniles en Unión

Uno de los aspectos más destacados de la noche fue la aparición de varios futbolistas surgidos de las inferiores, quienes debieron asumir protagonismo debido a que Unión no pudo utilizar a sus incorporaciones por las inhibiciones. Tarragona no dudó en reconocer el rendimiento de los más jóvenes. "Los chicos que debutaron estuvieron a la altura. Obvio que al ser el primer partido los nervios juegan y la ansiedad, pero creo que lo hicieron de buena manera", expresó.

También se refirió a la situación de los refuerzos, que acompañaron al plantel pese a no estar habilitados para jugar. "Lamentablemente no pudieron jugar los refuerzos, pero estuvieron acá acompañando y eso habla muy bien. Espero que ya estén disponibles para el segundo partido", manifestó.

La identidad del equipo

Más allá del resultado, Tarragona dejó en claro cuál es la idea que pretende sostener el equipo de Leonardo Madelón durante el semestre. "Somos un equipo intenso y que ataca, así que trataremos de seguir la línea de los últimos torneos. Hay que seguir creciendo, ya que antes no nos alcanzó", sostuvo.

Además, hizo referencia a una de las novedades reglamentarias implementadas para este campeonato. "Son cosas nuevas, con los segundos en el lateral, y creo que todo se irá agilizando", comentó.

Antes de retirarse, el atacante aprovechó los micrófonos para enviar un saludo especial al plantel de la Selección Argentina: "Quiero dejarle un mensaje a los muchachos de la Selección, que estamos orgullosos y que a Messi lo amamos", cerró Tarragona.