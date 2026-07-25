Ludueña, entre la bronca y el orgullo en Unión: "Estamos para pelear todo"

Juan Pablo Ludueña marcó uno de los goles en el 2-2 ante Platense, destacó la respuesta de los pibes en un contexto adverso y dijo que Unión tiene para pelear

Juan Pablo Ludueña fue uno de los grandes protagonistas del empate de Unión frente a Platense en Vicente López. No solo se mostró firme en la última línea, sino que además aportó uno de los goles en el 2-2 con un cabezazo que significó la remontada parcial.

Tras el encuentro, el zaguero reconoció que el punto sirve, aunque no ocultó la frustración por haber dejado escapar la victoria sobre el final. " Por suerte se me dio el gol, que hacía mucho lo estaba buscando. Nos llevamos un punto que va a ser importante. Queríamos los tres, pero se nos escapó en la última. Igual, sumar de visitante siempre sirve", expresó.

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La defensa tuvo que rearmarse sobre la marcha por la lesión de Maizon Rodríguez y el debut de varios pibes de inferiores. Ludueña valoró la respuesta de los más chicos. "Con la lesión de Maizon entró Fagioli, que debutó, y son cosas que pasan. Hay que estar preparados para todo", sostuvo.

Además, reveló cómo fue el acompañamiento durante la previa para quienes afrontaban su estreno en Primera. "Muchos de los chicos nunca habían debutado. Los más grandes tratamos de transmitirles tranquilidad y acompañarlos para que jugaran con confianza", comentó.

El gol y una dedicatoria especial en Unión

El defensor contó cómo nació la jugada que terminó con su festejo y confesó que el tanto tuvo un destinatario muy especial. "Arranqué desde atrás. Pensé que Tarragona me la iba a devolver, pero la jugada siguió por el otro lado. Juli (Palacios) me tiró un centro espectacular y pude cabecear", relató.

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Después llegó el momento más emotivo. "Como siempre, el gol fue para mi familia y especialmente para un primo que falleció hace algunos años", dijo con emoción.

CABEZAZO DE LUDUEÑA PARA EL EMPATE DEL TATENGUE



Juan Pablo Ludueña y el cabezazo para igualar el partido frente a Platense



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Ludueña también hizo un repaso de su recorrido en Unión y reconoció que atravesó momentos difíciles antes de consolidarse como titular. "La vengo peleando desde hace mucho tiempo. Estuve casi dos años sin jugar y ahora que me toca lo estoy disfrutando. Ojalá pueda repetir el semestre pasado y después veremos qué pasa con el futuro", afirmó.

Los aspectos a mejorar en Unión

Más allá del buen rendimiento colectivo, el defensor admitió que todavía hay cuestiones por corregir, especialmente en la pelota parada defensiva. "Es algo que nos viene costando desde el torneo anterior. La primera pelota nos está complicando mucho, pero son cosas que vamos a mejorar", aseguró.

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También hizo autocrítica sobre el cierre del partido. "Capaz que nos confiamos un poco después de dar vuelta el resultado. Son detalles que tenemos que corregir, pero recién empieza el campeonato y hay mucho por delante", analizó.

Finalmente, Ludueña se mostró optimista con el potencial del plantel, sobre todo pensando en el regreso de los refuerzos que no pudieron estar presentes por las inhibiciones. "Hoy (por este viernes) les tocó jugar a varios chicos, pero también tenemos incorporaciones que nos van a ayudar mucho. Vamos a tratar de pelear todo", remarcó.

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Volvió sobre el sabor que le dejó el empate. "Da bronca porque habíamos dado vuelta un partido muy complicado y queríamos llevarnos los tres puntos. Pero sacar un punto en esta cancha también es importante y hay que valorarlo", concluyó.