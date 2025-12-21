Villarreal recibe al Barcelona en una situación límite por LaLiga

Villarreal afronta un duelo clave ante Barcelona por LaLiga en medio de una crisis de bajas, con múltiples lesionados, ausencias por la Copa África y dudas en dos referentes del plantel de Marcelino García Toral.

El Villarreal recibirá al FC Barcelona en el Estadio de La Cerámica por una nueva fecha de LaLiga , en un contexto complejo para el equipo de Marcelino García Toral , que llega condicionado, mientra que el equipo azulgrana busca pelearle el torneo al Real Madrid.

El Barcelona presume del liderato en LaLiga , sin embargo, la distancia que lo separa del Real Madrid es mínima. Los blancos están a una victoria y un punto de igualar a los culé, por lo que Hansi Flick debe aprovechar el último partido para seguir sumando antes del parón invernal.

El Barça se perfila como favorito para llevarse la victoria sin complicaciones ante un Villarreal que, si bien enfrenta un partido importante para mantenerse en la lucha por los primeros puestos, llega golpeado anímica y tácticamente por la gran cantidad de lesiones. Mientras el conjunto azulgrana no contará con Pedri, Dani Olmo, Gavi y Ronald Araujo, la situación del submarino amarillo es aún más delicada, con una enfermería colmada y un armado del once inicial que presenta serias dificultades.

Un Villarreal diezmado por lesiones y convocatorias

Las bajas se profundizaron tras el duelo de Copa del Rey ante Racing Santander, donde Sergi Cardona y Juan Foyth sufrieron lesiones y se sumaron a una lista que ya incluía a Thomas Partey, Santiago Mouriño, Logan Costa, Pau Cabanes y Willy Kambwala. A ese panorama se agregan las ausencias de Ilias Akhomach y Pape Gueye, convocados por Marruecos y Senegal respectivamente para disputar la Copa África, lo que reduce aún más las opciones disponibles para el cuerpo técnico.

Parejo y Gerard Moreno, entre algodones

Como si el escenario no fuera suficiente, Dani Parejo y Gerard Moreno aparecen como dudas de peso. El mediocampista tiene chances de llegar en condiciones al partido, mientras que el delantero arrastra una lesión en los isquiotibiales que ya lo marginó del cruce ante Getafe y complica seriamente su presencia frente al Barça.

Pese a todo, Villarreal intentará presentar un once competitivo, con Luiz Junior en el arco; una defensa integrada por Pau Navarro, Veiga, Rafa Marín y Pedraza; Parejo junto a Comesaña en el mediocampo; Buchanan y Moleiro por las bandas; y una dupla ofensiva compuesta por Ayoze y Oluwaseyi.

En un contexto límite, el Villarreal buscará hacerse fuerte como local ante un Barcelona que también llega con bajas, pero con mayor margen, en un partido que puede marcar el pulso de ambos en LaLiga.

Posibles alineaciones Villarreal vs Barcelona, LaLiga

Villarreal: Luiz Júnior, Alfonso Pedraza, Renato Veiga, Rafa Marín, Pau Navarro, Alberto Moleiro, Dani Parejo, Santi Comesaña, Tajón Buchanan, Tani Oluwaseyi y Ayoze Pérez.

Barcelona: Joan García, Aleandro Balde, Gerard Martin, Pau Cubarsí, Jules Koundé, Frenkie de Jong, Eric García, Marcush Rashford, Raphinha, Lamine Yamal y Ferrán Torres.