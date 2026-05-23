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Plan de desendeudamiento en Santa Fe: más de 10 mil personas ya iniciaron el trámite

La mayoría de las solicitudes corresponden a trabajadores del sector público. El programa permite refinanciar deudas en hasta 60 cuotas y también alcanza a empleados privados, autónomos y jubilados.

23 de mayo 2026 · 13:39hs
Plan de financiamiento de deuda por parte de la provincia 

gentileza

Plan de financiamiento de deuda por parte de la provincia 

El plan de desendeudamiento impulsado por el Gobierno de Santa Fe superó los 10 mil inscriptos durante su primera semana de vigencia. Según datos oficiales, ya se registraron 10.138 solicitudes, con una fuerte predominancia de trabajadores vinculados al sector público.

La iniciativa, denominada oficialmente Plan de Protección del Salario, fue diseñada para que empleados estatales y privados, además de jubilados y trabajadores autónomos, puedan refinanciar deudas derivadas de créditos que actualmente afectan una parte importante de sus ingresos. El esquema contempla la posibilidad de reorganizar esos compromisos financieros en hasta 60 cuotas.

Uno de los puntos centrales del programa apunta a que, en el caso de los trabajadores públicos, los descuentos vinculados a créditos no superen el 25% del salario. El beneficio alcanza a deudas tomadas hasta el 30 de abril de este año.

De acuerdo con la información brindada por la Provincia, de las más de 10 mil personas anotadas, 8.062 pertenecen al sector público. Dentro de ese grupo, hay 6.888 empleados activos y 1.174 jubilados y pensionados. En tanto, desde el sector privado se registraron 2.076 solicitudes, de las cuales 1.826 corresponden a trabajadores en relación de dependencia y 250 a autónomos.

Reducción de cuotas y reestructuración

El ministro de Economía de Santa Fe, Pablo Olivares, explicó que durante mayo se avanzará con la reestructuración de las deudas, mientras que las operatorias comenzarán a concretarse desde junio.

Según detalló el funcionario, el sistema incorpora mecanismos para evitar la superposición de obligaciones financieras. En ese sentido, indicó que mientras la Provincia otorga el nuevo financiamiento, los acreedores originales deberán emitir el correspondiente libre deuda.

“De esa manera, se asegura que el financiamiento cumpla su función y brinda tranquilidad al trabajador, que queda liberado de las obligaciones previas”, sostuvo.

Olivares también remarcó que, con el nuevo esquema, las cuotas mensuales podrían reducirse hasta un 66% respecto de los montos que actualmente pagan algunos beneficiarios.

Cómo anotarse

Las inscripciones continuarán abiertas durante tres meses y pueden realizarse a través del portal oficial del Gobierno provincial.

En el caso de los empleados públicos y jubilados, el trámite comienza de manera digital mediante la utilización de la ID Ciudadana. Quienes todavía no tengan usuario podrán gestionar el acceso desde la misma plataforma.

Una vez completada la inscripción, los interesados serán contactados por correo electrónico para avanzar con el procedimiento. Además, el Gobierno habilitó la línea telefónica 0800-777-0801, disponible de lunes a viernes entre las 8 y las 18, para consultas y asesoramiento.

Sobre el mecanismo de inscripción, Olivares aclaró que si bien el trámite se inicia de forma online, luego se coordina una instancia presencial para validar la operación y evitar posibles estafas.

“El proceso comienza con la ID Ciudadana, aunque la operación concluye con una validación presencial”, explicó el ministro.

Además, el funcionario dejó abierta la posibilidad de que el programa continúe más allá de los tres meses inicialmente previstos. “Estamos brindando una posibilidad a muchas personas que no estaban acostumbradas a endeudarse y cuya situación económica reciente las llevó a esta instancia”, señaló.

Plan endeudamiento Santa Fe
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