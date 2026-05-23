Mosquitos bajo la lupa: investigadores de la UNL analizan qué virus transmiten en Santa Fe

Investigadores de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas analizan la diversidad de mosquitos y los virus que transportan para anticipar riesgos sanitarios como dengue, zika y chikungunya.

Investigadores de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) analizan la diversidad de mosquitos y los virus que transportan para anticipar riesgos sanitarios como dengue, zika y chikungunya en Santa Fe.

Ante la presencia sostenida de casos de dengue en Santa Fe y el crecimiento de enfermedades transmitidas por mosquitos, un equipo de investigadores de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) lleva adelante un estudio para identificar qué virus circulan actualmente en la ciudad.

La investigación está encabezada por especialistas de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas (FBCB-UNL) y busca relevar la diversidad y abundancia de mosquitos, además de analizar el denominado “viroma” , es decir, el conjunto de virus que estos insectos pueden transportar.

La docente e investigadora Gabriela Micheloud explicó que el proyecto intenta comprender cómo los cambios ambientales y urbanos de los últimos años modificaron la presencia de mosquitos en la región. “Los mosquitos tienen implicancia en la salud humana porque actúan como vectores de virus causantes de enfermedades como dengue, zika, chikungunya, encefalitis de San Luis y virus del Nilo Occidental”, señaló la especialista en LT10.

Muestreos en distintos puntos de la ciudad

Para el estudio, el equipo seleccionó dos sitios estratégicos de monitoreo: el Cementerio Municipal y la Reserva Ecológica de la Ciudad Universitaria (RECU).

Según detallaron, el cementerio representa un ambiente urbano con numerosos recipientes que acumulan agua y funcionan como criaderos, mientras que la reserva permite observar la convivencia entre especies silvestres y urbanas.

Los investigadores buscan detectar cómo varían las poblaciones de mosquitos según el entorno y qué riesgos sanitarios podrían generar.

El impacto del cambio climático

Micheloud advirtió que el cambio climático favoreció la expansión de las poblaciones de mosquitos debido al aumento de las temperaturas y las lluvias. Estas condiciones permiten que los insectos sobrevivan durante más tiempo y amplíen los períodos de transmisión de enfermedades.

Además, remarcó que la llegada del frío no implica que desaparezca el riesgo sanitario y sostuvo que el monitoreo permanente es clave para generar alertas tempranas.

Un proyecto financiado por la UNL

La investigación se desarrolla en el marco del programa CAI+D 2024, bajo la dirección de Verónica Gioria y la codirección de Gabriela Micheloud.

El proyecto cuenta con financiamiento de la Secretaría de Ciencia, Arte y Tecnología de la UNL y apunta a generar conocimiento con impacto sanitario, ambiental y social para la región.