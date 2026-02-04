Uno Santa Fe | Morro García

Ya son cinco años sin el Morro García

A cinco años de su fallecimiento, Morro García sigue presente en Godoy Cruz, con una frase que marcó al fútbol.

Ovación

Por Ovación

4 de febrero 2026 · 17:02hs
Ya son cinco años sin el Morro García

El 4 de febrero no es una fecha más para Godoy Cruz. Se cumplen cinco años de la muerte de Santiago “Morro” García, y el recuerdo del delantero uruguayo vuelve a latir con fuerza. Su figura permanece intacta en la memoria colectiva, sostenida por la pasión, el respeto y una herencia emocional que no se apaga.

El número 18, un símbolo eterno en Godoy Cruz

En cada partido del Tomba hay un número que se repite como un ritual: el 18. No es un dorsal cualquiera. Es identidad, entrega y gol. Representa la conexión indisoluble entre el Morro García y su gente, una unión que ni el paso del tiempo pudo quebrar. Ese número recorre las tribunas en camisetas, banderas y tatuajes. Lo llevan quienes lo vieron convertir y también quienes lo conocieron por relatos heredados. El 18 es memoria viva.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PlanetaTomba/status/2018886905023365139?s=20&partner=&hide_thread=false

LEER MÁS: Villa habló de su acercamiento a River pese a su paso por Boca: "Soy un trabajador"

Homenajes y respeto: el Morro sigue presente

El recuerdo no distingue colores: incluso entre los rivales persiste una admiración silenciosa por quien dejó huella dentro y fuera de la cancha. El Morro sigue siendo sinónimo de corazón, rebeldía y valentía, valores que explican por qué su nombre nunca se fue del todo.

Más allá del olfato goleador y la potencia que lo convirtieron en un delantero temible, el Morro dejó una enseñanza profunda. Recordó que detrás del espectáculo hay personas reales, con luchas internas y fragilidades. Su frase, repetida como bandera, resuena con fuerza: “No somos robots, no somos máquinas”. Un mensaje que excede al fútbol y sigue interpelando al deporte.

Morro García Godoy Cruz

Lo último

Con cuatro juveniles de Colón, la Selección Sub 17 del ascenso completó su semana

Con cuatro juveniles de Colón, la Selección Sub 17 del ascenso completó su semana

La cárcel federal de Coronda ya concentra 334 detenidos a poco más de un año de su inauguración

La cárcel federal de Coronda ya concentra 334 detenidos a poco más de un año de su inauguración

Giuliano Simeone, sin atajos: El apellido no te regala nada en el fútbol

Giuliano Simeone, sin atajos: "El apellido no te regala nada en el fútbol"

Último Momento
Con cuatro juveniles de Colón, la Selección Sub 17 del ascenso completó su semana

Con cuatro juveniles de Colón, la Selección Sub 17 del ascenso completó su semana

La cárcel federal de Coronda ya concentra 334 detenidos a poco más de un año de su inauguración

La cárcel federal de Coronda ya concentra 334 detenidos a poco más de un año de su inauguración

Giuliano Simeone, sin atajos: El apellido no te regala nada en el fútbol

Giuliano Simeone, sin atajos: "El apellido no te regala nada en el fútbol"

¿Habrá onda expansiva? River venderá alcohol en el Monumental durante los partidos

¿Habrá onda expansiva? River venderá alcohol en el Monumental durante los partidos

Marcelo Sain fue a tribunales y denunció una causa política en su contra

Marcelo Sain fue a tribunales y denunció una causa política en su contra

Ovación
Diego Colotto en Colón: Sabemos la responsabilidad que asumimos

Diego Colotto en Colón: "Sabemos la responsabilidad que asumimos"

La AFA oficializó la sanción a Valentín Fascendini en Unión

La AFA oficializó la sanción a Valentín Fascendini en Unión

Con cuatro juveniles de Colón, la Selección Sub 17 del ascenso completó su semana

Con cuatro juveniles de Colón, la Selección Sub 17 del ascenso completó su semana

Cuánto dinero le quedará a Unión por la venta de Nardoni a Gremio

Cuánto dinero le quedará a Unión por la venta de Nardoni a Gremio

Atento Colón: la Primera Nacional podría postergar otra vez su arranque

Atento Colón: la Primera Nacional podría postergar otra vez su arranque

Policiales
Cayó un menor en San José del Rincón vinculado a ocho robos a comercios

Cayó un menor en San José del Rincón vinculado a ocho robos a comercios

Allanamientos en Barranquitas y Villa del Parque: identificaron a cuatro hombres por abuso de arma de fuego

Allanamientos en Barranquitas y Villa del Parque: identificaron a cuatro hombres por abuso de arma de fuego

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Escenario
Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones

Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones

Emmanuel Horvilleur y Abril Olivera llegan a Tribus presentando sus disco

Emmanuel Horvilleur y Abril Olivera llegan a Tribus presentando sus disco

El Cuarto Soda regresa a Tribus con un show inspirado en Me verás volver

El Cuarto Soda regresa a Tribus con un show inspirado en "Me verás volver"

Llega la gran final del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

Llega la gran final del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

El Mercado Progreso festeja su aniversario con una noche de música, gastronomía y diseño

El Mercado Progreso festeja su aniversario con una noche de música, gastronomía y diseño