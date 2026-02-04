La cárcel federal de Coronda ya concentra 334 detenidos a poco más de un año de su inauguración

El dato surge de un informe de la Procuraduría de Violencia Institucional que, entre otras cosas, señala un crecimiento en el número de detenidos que están bajo la órbita del Servicio Penitenciario Federal. Hay 12.166 privados de la libertad.

﻿La cárcel federal de Coronda ya concentra los 334 detenidos a poco más de un año de su inauguración

La población alojada en establecimientos del Servicio Penitenciario Federal (SPF) volvió a crecer en 2025 y alcanzó los 12.166 detenidos , un aumento interanual del 4 por ciento , según un informe de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) .

El relevamiento advierte que la mayor parte de ese incremento se explica por la puesta en funcionamiento de la Unidad 36 de Coronda , inaugurada en diciembre de 2024, que ya aloja a más de 300 personas privadas de la libertad .

El dato surge del informe anual Personas privadas de libertad en establecimientos del SPF, elaborado por el Área de Análisis e Investigaciones Interdisciplinarias del organismo y publicado en el sitio fiscales.gob.ar. Allí se detalla que la nueva cárcel federal de Santa Fe absorbió el mayor volumen de ingresos durante el último año.

De acuerdo al documento, tras un período de relativa estabilidad entre 2020 y 2023, la población penitenciaria federal comenzó a mostrar una tendencia sostenida al alza. La serie histórica marca 11.543 detenidos en 2020, 11.283 en 2021, 11.349 en 2022, 11.311 en 2023, 11.969 en 2024 y los 12.166 registrados en diciembre de 2025.

El crecimiento no se distribuyó de manera homogénea entre los distintos complejos. La Unidad 36 de Coronda concentró la mayor suba, con 334 personas ingresadas desde su apertura. También se observaron incrementos en el Complejo Penitenciario Federal V de Neuquén, con 92 detenidos más; en el CPF VI de Mendoza, con 65 nuevos internos; y en el penal federal de Devoto, que pasó de 1.500 a 1.525 alojados.

Situación procesal de los detenidos

En relación con la situación procesal, el informe señala que casi dos tercios de la población carcelaria federal cuenta con condena firme. En diciembre de 2025, las personas condenadas sumaban 7.680, frente a las 6.949 registradas un año antes, lo que representa el 63,1 por ciento del total. En sentido inverso, la cantidad de personas procesadas sin condena firme continuó en descenso y se ubicó en 4.485, equivalentes al 36,9 por ciento.

Desde la Procuvin destacaron que este fenómeno consolida un cambio sostenido en los últimos años: mientras que en 2020 las personas condenadas representaban el 49,4 por ciento de la población total del SPF, en 2025 ese porcentaje superó el 63 por ciento.

En cuanto a la distribución por jurisdicción, el informe precisa que el 48,9 por ciento de los detenidos se encuentra a disposición de la justicia nacional, el 45 por ciento responde a la justicia federal y el 6,1 por ciento restante a órdenes de jurisdicciones provinciales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Durante 2025, las detenciones ordenadas por la justicia nacional fueron las que más crecieron, con 365 casos adicionales.

El relevamiento también pone el foco en grupos específicos. Al cierre de 2025 había 949 mujeres y 34 personas travesti-trans detenidas en cárceles federales, lo que representa el 8,1 por ciento del total. La cantidad de mujeres privadas de la libertad creció un 11,3 por ciento respecto de 2024, una suba proporcionalmente mayor que la del conjunto de la población carcelaria. En los últimos cinco años, su participación pasó del 5,8 por ciento al 7,8 por ciento.

Asimismo, se registró un aumento en la cantidad de mujeres embarazadas y de aquellas que conviven con sus hijos e hijas en contexto de encierro. En diciembre de 2025 se contabilizaron 10 mujeres embarazadas y 16 detenidas con niños o niñas, el número más alto de los últimos años.

En relación con la población extranjera, el informe indica que representa el 16 por ciento del total, con 1.942 personas nacidas fuera del país. Si bien el número absoluto se mantuvo estable, su peso relativo descendió respecto de 2020, cuando alcanzaba el 20,6 por ciento.

Finalmente, la Procuvin aclaró que el registro estadístico se elabora a partir de los datos publicados por el SPF y procesados por su equipo técnico, y que no incluye a personas alojadas en cárceles provinciales, institutos de menores ni dependencias de fuerzas federales como Gendarmería, Prefectura o Policía Federal. El período analizado comprende diciembre de 2024 a diciembre de 2025, con referencias comparativas de los últimos cinco años.