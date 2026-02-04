Uno Santa Fe | Colón | Colón

Con cuatro juveniles de Colón, la Selección Sub 17 del ascenso completó su semana

La Selección Argentina Sub 17 del Ascenso completó su primera semana de trabajos con la participación de varios pibes de Colón. Orgullo sabalero

Ovación

Por Ovación

4 de febrero 2026 · 18:16hs
Con cuatro juveniles de Colón, la Selección Sub 17 del ascenso completó su semana

@Argentina

La Selección Sub 17 del Ascenso bajó la persiana de su primera semana de entrenamientos y dejó una señal clara: las convocatorias empiezan a mostrar una continuidad que no pasa desapercibida. En ese escenario, Colón volvió a aportar nombres y reafirmó su presencia en los procesos formativos que impulsa la AFA.

• LEER MÁS: Colón le propone una mejora sustancial a Ignacio Lago y está cerca de renovar

El cierre de la semana se dio este miércoles, con una jornada que combinó intensidad y pelota. Tras la activación física a cargo del preparador Federico Blanco, el plantel llevó adelante una práctica de fútbol en espacios reducidos, apuntada a pulir conceptos y observar rendimientos individuales.

• LEER MÁS: Colón afina la puesta a punto entre incógnitas y decisiones por tomar

La Selección Sub 17 del Ascenso, con juveniles de Colón

Entre los citados estuvieron cuatro futbolistas del Sabalero: Santino González, Gabriel Lovato, Benjamín Alegre y Valentino Albornoz, quienes continúan sumando rodaje y experiencia en un ámbito de exigencia nacional. No se trata de un hecho aislado, sino de una constante que se viene repitiendo en las selecciones juveniles del Ascenso.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Argentina/status/2019070258225537330&partner=&hide_thread=false

Esa misma dinámica se observa también en la Sub 20, conducida por Claudio Gugnali, donde las convocatorias reiteradas reflejan un trabajo sostenido y una mirada puesta en el desarrollo a largo plazo. La próxima semana, la Sub 17 retomará las prácticas y seguirá profundizando un proceso que, para Colón y otros clubes, representa una vidriera clave para sus juveniles.

Colón Selección ascenso
Noticias relacionadas
neris le esta haciendo perder tiempo y mucha plata a colon

"Neris le está haciendo perder tiempo y mucha plata a Colón"

alonso marco el camino: como se construye el nuevo colon

Alonso marcó el camino: cómo se construye el nuevo Colón

jose alonso, firme en colon: se nos esta acabando la paciencia con platense

José Alonso, firme en Colón: "Se nos está acabando la paciencia con Platense"

colon pone a prueba su buen momento ante villa san martin en resistencia

Colón pone a prueba su buen momento ante Villa San Martín en Resistencia

Lo último

Con cuatro juveniles de Colón, la Selección Sub 17 del ascenso completó su semana

Con cuatro juveniles de Colón, la Selección Sub 17 del ascenso completó su semana

La cárcel federal de Coronda ya concentra 334 detenidos a poco más de un año de su inauguración

La cárcel federal de Coronda ya concentra 334 detenidos a poco más de un año de su inauguración

Giuliano Simeone, sin atajos: El apellido no te regala nada en el fútbol

Giuliano Simeone, sin atajos: "El apellido no te regala nada en el fútbol"

Último Momento
Con cuatro juveniles de Colón, la Selección Sub 17 del ascenso completó su semana

Con cuatro juveniles de Colón, la Selección Sub 17 del ascenso completó su semana

La cárcel federal de Coronda ya concentra 334 detenidos a poco más de un año de su inauguración

La cárcel federal de Coronda ya concentra 334 detenidos a poco más de un año de su inauguración

Giuliano Simeone, sin atajos: El apellido no te regala nada en el fútbol

Giuliano Simeone, sin atajos: "El apellido no te regala nada en el fútbol"

¿Habrá onda expansiva? River venderá alcohol en el Monumental durante los partidos

¿Habrá onda expansiva? River venderá alcohol en el Monumental durante los partidos

Marcelo Sain fue a tribunales y denunció una causa política en su contra

Marcelo Sain fue a tribunales y denunció una causa política en su contra

Ovación
Diego Colotto en Colón: Sabemos la responsabilidad que asumimos

Diego Colotto en Colón: "Sabemos la responsabilidad que asumimos"

La AFA oficializó la sanción a Valentín Fascendini en Unión

La AFA oficializó la sanción a Valentín Fascendini en Unión

Con cuatro juveniles de Colón, la Selección Sub 17 del ascenso completó su semana

Con cuatro juveniles de Colón, la Selección Sub 17 del ascenso completó su semana

Cuánto dinero le quedará a Unión por la venta de Nardoni a Gremio

Cuánto dinero le quedará a Unión por la venta de Nardoni a Gremio

Atento Colón: la Primera Nacional podría postergar otra vez su arranque

Atento Colón: la Primera Nacional podría postergar otra vez su arranque

Policiales
Cayó un menor en San José del Rincón vinculado a ocho robos a comercios

Cayó un menor en San José del Rincón vinculado a ocho robos a comercios

Allanamientos en Barranquitas y Villa del Parque: identificaron a cuatro hombres por abuso de arma de fuego

Allanamientos en Barranquitas y Villa del Parque: identificaron a cuatro hombres por abuso de arma de fuego

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Escenario
Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones

Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones

Emmanuel Horvilleur y Abril Olivera llegan a Tribus presentando sus disco

Emmanuel Horvilleur y Abril Olivera llegan a Tribus presentando sus disco

El Cuarto Soda regresa a Tribus con un show inspirado en Me verás volver

El Cuarto Soda regresa a Tribus con un show inspirado en "Me verás volver"

Llega la gran final del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

Llega la gran final del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

El Mercado Progreso festeja su aniversario con una noche de música, gastronomía y diseño

El Mercado Progreso festeja su aniversario con una noche de música, gastronomía y diseño