Con cuatro juveniles de Colón, la Selección Sub 17 del ascenso completó su semana

La Selección Argentina Sub 17 del Ascenso completó su primera semana de trabajos con la participación de varios pibes de Colón. Orgullo sabalero

La Selección Sub 17 del Ascenso bajó la persiana de su primera semana de entrenamientos y dejó una señal clara: las convocatorias empiezan a mostrar una continuidad que no pasa desapercibida. En ese escenario, Colón volvió a aportar nombres y reafirmó su presencia en los procesos formativos que impulsa la AFA.

El cierre de la semana se dio este miércoles, con una jornada que combinó intensidad y pelota. Tras la activación física a cargo del preparador Federico Blanco, el plantel llevó adelante una práctica de fútbol en espacios reducidos, apuntada a pulir conceptos y observar rendimientos individuales.

La Selección Sub 17 del Ascenso, con juveniles de Colón

Entre los citados estuvieron cuatro futbolistas del Sabalero: Santino González, Gabriel Lovato, Benjamín Alegre y Valentino Albornoz, quienes continúan sumando rodaje y experiencia en un ámbito de exigencia nacional. No se trata de un hecho aislado, sino de una constante que se viene repitiendo en las selecciones juveniles del Ascenso.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Argentina/status/2019070258225537330&partner=&hide_thread=false #Sub17 La Selección del Ascenso finalizó un nuevo ciclo de trabajos



https://t.co/TEzMwtfbDr pic.twitter.com/d7hB34ASqQ — Selección Argentina (@Argentina) February 4, 2026

Esa misma dinámica se observa también en la Sub 20, conducida por Claudio Gugnali, donde las convocatorias reiteradas reflejan un trabajo sostenido y una mirada puesta en el desarrollo a largo plazo. La próxima semana, la Sub 17 retomará las prácticas y seguirá profundizando un proceso que, para Colón y otros clubes, representa una vidriera clave para sus juveniles.