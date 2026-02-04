La AFA oficializó la sanción a Valentín Fascendini en Unión

Uno Santa Fe | Unión | Unión

4 de febrero 2026 · 14:32hs
El Tribunal de Disciplina de la AFA dio a conocer este martes su boletín y en Unión había una atención especial puesta en la situación de Valentín Fascendini para saber si podía estar para el próximo compromiso ante Central Córdoba el viernes en Santiago del Estero.

• LEER MÁS: Unión, con una decisión en suspenso para visitar a Central Córdoba

Todo indicaba que la sanción sería mínima, ya que la expulsión frente a Lanús no se dio en un contexto de juego brusco ni se trata de un futbolista con antecedentes disciplinarios. Sin embargo, la incógnita siempre estuvo latente, teniendo en cuenta que se trató de una tarjeta roja directa, un factor que suele abrir la puerta a castigos más severos.

• LEER MÁS: El curioso caso de Diego Armando Díaz en Unión: pocos minutos y alta eficacia

Finalmente, el fallo trajo alivio en Santa Fe: Fascendini recibió una fecha de suspensión y quedó habilitado para volver a estar a disposición del cuerpo técnico y podrá ser parte del duelo del próximo viernes ante el Ferroviario, tras cumplir contra Gimnasia (M).

• LEER MÁS: Cuánto dinero le quedará a Unión por la venta de Nardoni a Gremio

Unión visitará a Central Córdoba en Santiago del Estero por la cuarta fecha de la Zona A del Torneo Apertura, con la tranquilidad de contar nuevamente con una pieza importante en la última línea. ¿Leonardo Madelón le devolverá su lugar?

