Diego Colotto en Colón: "Sabemos la responsabilidad que asumimos"

El director deportivo de Colón analizó el peso institucional del club, la presión tras el último año y el compromiso del nuevo proyecto

4 de febrero 2026 · 13:38hs
Colón inició una etapa de reconstrucción deportiva con Diego Colotto como director deportivo y el contexto no admite margen de error. En diálogo con Radio Gol, el exdefensor abordó la presión que rodea al club, comparó su realidad con otras instituciones grandes y aseguró que el proyecto apunta a sostener un trabajo serio y continuo.

Colón, un club grande que exige respuestas

Colotto explicó que su experiencia previa le permitió identificar rápidamente el escenario que rodea al Sabalero. “Son instituciones importantes, con historia, con gente, con medios y con presión. Colón tiene similitudes con clubes como Estudiantes o Quilmes”, afirmó, al trazar un paralelismo con otros procesos que atravesó en su carrera.

El director deportivo sostuvo que comprender esa idiosincrasia es clave para no perder el rumbo. “Cada club tiene su historia y su manera de vivir el fútbol, pero en todos aparece la exigencia. Sabemos la responsabilidad que asumimos”, remarcó.

La presión del último año

Consultado por la impaciencia del hincha tras una temporada que calificó como “muy mala en lo deportivo”, Colotto no esquivó el tema. “Lo tomo con naturalidad. Colón es un club grande en una categoría que no merece, y esperamos estar a la altura”, expresó, al tiempo que pidió evaluar el proceso más allá del corto plazo.

En ese sentido, aseguró que el grupo de trabajo confía en la planificación realizada. “Confiamos en lo que hacemos, en lo que conocemos y creemos que durante el año vamos a tener resultados acordes a lo que proyectamos”, sostuvo.

Un mensaje directo para el hincha sabalero

Sobre el cierre, Colotto dejó un mensaje claro para la gente. “Vamos a dar todo lo que tenemos para ver a un Colón protagonista, como lo planteamos desde el inicio del proyecto”, afirmó, consciente de que el respaldo popular estará ligado al rendimiento dentro del campo de juego.

