Pullaro salió al cruce de Caputo por no haber comprado ropa nunca en el país: "Cae en una propia contradicción"

El mandatario santafesino pidió bajar impuestos para fortalecer la competitividad y respaldó a las pymes del interior.

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro , salió al cruce de las declaraciones del ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo , quien afirmó que nunca compró ropa en la Argentina, y defendió el rol de la industria nacional y de las pequeñas y medianas empresas .

Caputo había señalado que el proteccionismo “es una medida zonza y que perjudica a los que menos tienen”, y agregó: “No compré nunca en mi vida ropa en la Argentina porque era un robo. Entonces, los que teníamos posibilidad de viajar comprábamos afuera” .

Ante esos dichos, Pullaro sostuvo: “Lo que dijo Caputo cae en una propia contradicción”, y explicó que las comparaciones con otros países deben hacerse teniendo en cuenta la carga impositiva.

“Si quisiéramos comparar, lo tenemos que hacer con la misma base impositiva que tienen en otros lugares del mundo, que no es la que tenemos aquí”, afirmó el mandatario santafesino.

Luis Caputo, ministro de Economía: "Nunca en mi vida compré ropa en la Argentina"

Defensa del sector productivo

En ese marco, el gobernador remarcó la necesidad de reducir impuestos para mejorar la competitividad de las empresas. “Hay que seguir bajando impuestos, porque para que las industrias puedan ser competitivas, como lo son en otros países, la carga tributaria es fundamental”, señaló durante su participación en el Rosario Challenger.

Además, destacó la política fiscal de su gestión: “En Santa Fe, esta fue la tributaria en la que más impuestos se bajaron en los últimos años”. Pullaro también hizo hincapié en el rol del interior productivo: “Quienes vivimos en el interior de la República Argentina y vemos que las pequeñas industrias son el motor económico del país, estas declaraciones nos generan enormes diferencias”, expresó.

Respuesta desde el sector económico

A las declaraciones del gobernador respondió el economista Lucas Llach, exvicepresidente del Banco Nación durante el macrismo, quien cuestionó la defensa del proteccionismo. “Increíble defender la economía cerrada en nombre del interior. Es al revés: la economía cerrada favorece al mercado grande. El interior es más exportable y, por ende, más dañado por el proteccionismo”, sostuvo.