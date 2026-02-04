Uno Santa Fe | Ovación | River

Villa habló de su acercamiento a River pese a su paso por Boca: "Soy un trabajador"

Sebastián Villa volvió a estar en el centro de la escena tras su regreso a Independiente Rivadavia, donde sumó minutos en la victoria 2-1 ante Sarmiento

4 de febrero 2026 · 15:39hs
Villa habló de su acercamiento a River pese a su paso por Boca: Soy un trabajador

El delantero Sebastián Villa volvió a estar en el centro de la escena tras su regreso a Independiente Rivadavia, donde sumó minutos en la victoria por 2-1 ante Sarmiento. Luego del encuentro, el colombiano se refirió públicamente a la posibilidad que existió de jugar en River durante el último mercado de pases, pese a su pasado en Boca, y explicó su postura con una frase contundente: “Yo soy un trabajador”.

La visión de Villa, tras coquetear con River

A través del diálogo con ESPN, Villa contó cómo reaccionaron algunos hinchas xeneizes cuando se conoció su deseo de vestir la camiseta de River.

“Por ahí algunos me escribían o me decían cosas en la calle, pero mi trabajo es jugar al fútbol. Siempre voy a querer lo mejor para mi familia”, sostuvo el atacante de 29 años, que remarcó que atraviesa un momento personal especial. “Con mi esposa vamos a tener una niña y pienso en mi futuro y en el de mi familia”, agregó.

Si bien el pase finalmente no se concretó, el colombiano no cerró la puerta a un eventual paso por Núñez: “Todo puede pasar… Juanfer (Quintero) es mi hermano y las puertas están abiertas”, dejando abierta la posibilidad a futuro, aunque aclaró que hoy su foco está puesto en su presente deportivo: “Sigo defendiendo los colores de Independiente Rivadavia”.

En ese sentido, Villa destacó el respaldo que recibe en el club mendocino, con el que afrontará la Copa Libertadores: “El apoyo de la gente, de los dirigentes, del técnico y de los jugadores es muy grande. Estoy agradecido a todos. Estamos para grandes cosas y esperamos rendir bien también en la Libertadores”, señaló el delantero, que dio una asistencia en su regreso al equipo.

Por último, el colombiano también se refirió a su situación personal y a su futuro deportivo. Tras haber cumplido una condena por violencia de género y quedar absuelto en otra causa judicial, aseguró: “Todos cometemos errores, lo pagué. Soy una persona más madura y pude renacer gracias a Dios”.

Además, confesó su deseo de volver a la selección de Colombia de cara al Mundial: “Ojalá que el profe Néstor Lorenzo pueda ver lo que uno hace. Mientras esté acá, voy a dar todo por este club”

River Sebastián Villa Independiente Rivadavia
