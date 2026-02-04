Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón ya tiene día y hora para jugar contra Chaco For Ever por la 4ª fecha

Mientras se resuelve si la Primera Nacional arranca en la segunda semana de febrero, Colón ya sabe cuándo visitará a Chaco For Ever por la 4ª fecha

Ovación

Por Ovación

4 de febrero 2026 · 18:41hs
Colón ya tiene día y hora para jugar contra Chaco For Ever por la 4ª fecha

El calendario de la Primera Nacional todavía no está cerrado, pero Colón ya empieza a acomodar su hoja de ruta. En medio de la incertidumbre sobre si el torneo comenzará finalmente en la segunda semana de febrero, el Sabalero recibió una certeza importante: ya conoce cuándo deberá visitar a Chaco For Ever por la 4ª fecha de la Zona A.

• LEER MÁS: Colón le propone una mejora sustancial a Ignacio Lago y está cerca de renovar

Colón ya sabe cuándo visitará a Chaco For Ever

Ese compromiso será el sábado 7 de marzo, a partir de las 18.30, en Resistencia. Se tratará de la segunda salida del equipo en el campeonato, ya que previamente deberá afrontar su primer partido fuera de Santa Fe ante Central Norte, un dato que le agrega exigencia al arranque.

image
Col&oacute;n, con d&iacute;a y hora para jugar ante Chaco For Ever.

Colón, con día y hora para jugar ante Chaco For Ever.

Mientras tanto, en el mundo rojinegro se mantiene la expectativa por la confirmación oficial del debut. Todo indica que Colón abriría su camino en el certamen el 14 de febrero, cuando reciba a Deportivo Madryn en el estadio Brigadier López, aunque esa fecha todavía espera el sello definitivo.

• LEER MÁS: Colón afina la puesta a punto entre incógnitas y decisiones por tomar

Así, aún con el cronograma incompleto, Colón empieza a tener referencias claras. La visita a Chaco For Ever asoma como un examen de peso en los primeros capítulos del torneo, un desafío temprano que servirá para medir aspiraciones y funcionamiento en un inicio que promete ser intenso.

Colón Chaco For Ever Primera Nacional
Noticias relacionadas
diego colotto sobre kevin lopez: los jugadores que quieren venir a colon y respetan eso, se quedan

Diego Colotto sobre Kevin López: "Los jugadores que quieren venir a Colón y respetan eso, se quedan"

diego colotto en colon: sabemos la responsabilidad que asumimos

Diego Colotto en Colón: "Sabemos la responsabilidad que asumimos"

colon y union modifican su atencion por el dia del trabajador de utedyc

Colón y Unión modifican su atención por el Día del Trabajador de UTEDYC

atento colon: la primera nacional podria postergar otra vez su arranque

Atento Colón: la Primera Nacional podría postergar otra vez su arranque

Lo último

Fuerte rechazo en Santa Fe a la reglamentación de la ley de emergencia en discapacidad: Los artículos claves no están

Fuerte rechazo en Santa Fe a la reglamentación de la ley de emergencia en discapacidad: "Los artículos claves no están"

Inter ganó un duelo ajustado ante Torino y avanzó a las semifinales de la Copa Italia

Inter ganó un duelo ajustado ante Torino y avanzó a las semifinales de la Copa Italia

Condenaron a cinco años de prisión a un hombre por golpear y asaltar a una mujer en su vivienda

Condenaron a cinco años de prisión a un hombre por golpear y asaltar a una mujer en su vivienda

Último Momento
Fuerte rechazo en Santa Fe a la reglamentación de la ley de emergencia en discapacidad: Los artículos claves no están

Fuerte rechazo en Santa Fe a la reglamentación de la ley de emergencia en discapacidad: "Los artículos claves no están"

Inter ganó un duelo ajustado ante Torino y avanzó a las semifinales de la Copa Italia

Inter ganó un duelo ajustado ante Torino y avanzó a las semifinales de la Copa Italia

Condenaron a cinco años de prisión a un hombre por golpear y asaltar a una mujer en su vivienda

Condenaron a cinco años de prisión a un hombre por golpear y asaltar a una mujer en su vivienda

Colón le dio la bienvenida al defensor Federico Rasmussen

Colón le dio la bienvenida al defensor Federico Rasmussen

Manchester City superó a Newcastle y pasó a la final de la Carabao Cup

Manchester City superó a Newcastle y pasó a la final de la Carabao Cup

Ovación
Colón ya tiene día y hora para jugar contra Chaco For Ever por la 4ª fecha

Colón ya tiene día y hora para jugar contra Chaco For Ever por la 4ª fecha

Gremio avanza por Leonel Pérez ¿Se cae la venta de Juan Nardoni o se llevan dos volantes centrales?

Gremio avanza por Leonel Pérez ¿Se cae la venta de Juan Nardoni o se llevan dos volantes centrales?

La AFA oficializó la sanción a Valentín Fascendini en Unión

La AFA oficializó la sanción a Valentín Fascendini en Unión

Diego Colotto en Colón: Sabemos la responsabilidad que asumimos

Diego Colotto en Colón: "Sabemos la responsabilidad que asumimos"

Con cuatro juveniles de Colón, la Selección Sub 17 del ascenso completó su semana

Con cuatro juveniles de Colón, la Selección Sub 17 del ascenso completó su semana

Policiales
Cayó un menor en San José del Rincón vinculado a ocho robos a comercios

Cayó un menor en San José del Rincón vinculado a ocho robos a comercios

Allanamientos en Barranquitas y Villa del Parque: identificaron a cuatro hombres por abuso de arma de fuego

Allanamientos en Barranquitas y Villa del Parque: identificaron a cuatro hombres por abuso de arma de fuego

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Escenario
Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones

Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones

Emmanuel Horvilleur y Abril Olivera llegan a Tribus presentando sus disco

Emmanuel Horvilleur y Abril Olivera llegan a Tribus presentando sus disco

El Cuarto Soda regresa a Tribus con un show inspirado en Me verás volver

El Cuarto Soda regresa a Tribus con un show inspirado en "Me verás volver"

Llega la gran final del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

Llega la gran final del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

El Mercado Progreso festeja su aniversario con una noche de música, gastronomía y diseño

El Mercado Progreso festeja su aniversario con una noche de música, gastronomía y diseño