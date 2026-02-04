Colón ya tiene día y hora para jugar contra Chaco For Ever por la 4ª fecha

Mientras se resuelve si la Primera Nacional arranca en la segunda semana de febrero, Colón ya sabe cuándo visitará a Chaco For Ever por la 4ª fecha

El calendario de la Primera Nacional todavía no está cerrado, pero Colón ya empieza a acomodar su hoja de ruta. En medio de la incertidumbre sobre si el torneo comenzará finalmente en la segunda semana de febrero, el Sabalero recibió una certeza importante: ya conoce cuándo deberá visitar a Chaco For Ever por la 4ª fecha de la Zona A.

Colón ya sabe cuándo visitará a Chaco For Ever

Ese compromiso será el sábado 7 de marzo, a partir de las 18.30, en Resistencia. Se tratará de la segunda salida del equipo en el campeonato, ya que previamente deberá afrontar su primer partido fuera de Santa Fe ante Central Norte, un dato que le agrega exigencia al arranque.

image Colón, con día y hora para jugar ante Chaco For Ever.

Mientras tanto, en el mundo rojinegro se mantiene la expectativa por la confirmación oficial del debut. Todo indica que Colón abriría su camino en el certamen el 14 de febrero, cuando reciba a Deportivo Madryn en el estadio Brigadier López, aunque esa fecha todavía espera el sello definitivo.

Así, aún con el cronograma incompleto, Colón empieza a tener referencias claras. La visita a Chaco For Ever asoma como un examen de peso en los primeros capítulos del torneo, un desafío temprano que servirá para medir aspiraciones y funcionamiento en un inicio que promete ser intenso.