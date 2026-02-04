Cuánto dinero le quedará a Unión por la venta de Nardoni a Gremio

Racing acordó transferir a Juan Ignacio Nardoni a Gremio por 8 millones de dólares por el 80% del pase. Unión, con una parte importante en la negociación.

La inminente venta de Juan Ignacio Nardoni desde Racing hacia Gremio de Porto Alegre no solo impacta en Avellaneda, sino también en Santa Fe. Unión , que conservó un porcentaje de la ficha del mediocampista cuando lo transfirió a la Academia, se verá beneficiado económicamente con una suma muy importante y con proyección a futuro.

Racing cerró de manera verbal la operación con el club brasileño en 8.000.000 de dólares por el 80% del pase , más un posible bono de 2.000.000 adicionales por objetivos .

Como Unión mantiene el 30% de los derechos económicos de Nardoni, ese porcentaje se aplica sobre el monto transferido. Es decir, el Tatengue recibirá el 30% de esos 8 millones, lo que representa 2.400.000 dólares de ingreso directo.

Este dinero significaría un alivio importante para la economía rojiblanca, tratándose de una cifra que llega sin necesidad de realizar una nueva negociación, sino por una cláusula ya establecida en la venta anterior.

Unión también piensa en una futura venta

La operación no implica la salida total del jugador en términos de porcentajes. Racing se queda con el 20% restante de la ficha, y sobre esa porción Unión sigue teniendo el 30%.

Traducido a números: si en el futuro Gremio vende a Nardoni, el 20% del pase corresponderá a Racing, y de ese monto, un 30% volverá a Unión. De esta manera, el club santafesino mantiene una puerta abierta a un nuevo ingreso si el mediocampista vuelve a ser transferido más adelante.

Los bonos por objetivos, un punto a definir

El acuerdo también contempla 2 millones de dólares extra por objetivos deportivos, cuyos detalles no trascendieron. Si esas metas se cumplen, Unión tendría derecho al 30% de ese monto, es decir, 600.000 dólares adicionales.

Juan Ignacio Nardoni.jpg Unión ya le había vendido a Racing el 70% de la ficha de Juan Ignacio Nardoni en 6 millones de dólares.

Sin embargo, este punto genera algunas dudas y podría depender de cómo se instrumente formalmente la cláusula, por lo que todavía no se considera un ingreso asegurado.

La plusvalía que finalmente no se activa

Cuando Unión vendió a Nardoni a Racing, también acordó una plusvalía del 10% sobre el excedente de una futura venta que superara los 8 millones de dólares. Pero como la operación con Gremio se cerrará exactamente en esa cifra base, esa cláusula no se activará.

Fue una negociación fina de Racing para evitar que el monto supere ese umbral y así no tener que abonar ese adicional.

Un negocio redondo para las arcas rojiblancas

Con este panorama, Unión se asegura un ingreso fuerte en el corto plazo (2,4 millones de dólares) y mantiene participación económica en una eventual transferencia futura, además de la expectativa —aunque no garantizada— de sumar otros 600 mil dólares si se cumplen los objetivos pactados.

Más allá de lo deportivo, el pase de Nardoni vuelve a mostrar cómo una venta bien estructurada puede seguir generando recursos años después, algo clave para clubes que apuestan a potenciar y proyectar futbolistas jóvenes.