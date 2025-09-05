Quién es Eugenia Quevedo, la cantante que hizo llorar a Antonela Roccuzzo

La cantante de cuarteto emocionó al cantar el himno antes del partido de Argentina contra Venezuela. Su historia, entre San Luis y Córdoba, "La Voz Argentina" y Spotify

Eugenia Quevedo, la artista que hizo emocionar a todo el estadio Monumental con su interpretación del Himno nacional argentino

El jueves por la noche, Argentina goleó a Venezuela por Eliminatorias, en lo que fue el último partido oficial de Lionel Messi con la Selección en suelo nacional. En este contexto especial, la emoción se sintió a flor de piel en el Estadio Monumental desde mucho antes del comienzo de los 90 minutos.

Un momento cúlmine de esa emotividad fue el de cantar el himno, que en esta oportunidad fue entonado por María Eugenia Quevedo. La interpetración de la artista de 33 años conmovió hasta las lágrimas a muchos presentes, incluyendo a Antonela Roccuzzo.

Embed - EUGE QUEVEDO cantó El HIMNO NACIONAL ARGENTINO en el último partido oficial de MESSI en ARGENTINA

Quién es Eugenia Quevedo, la cantante que emocionó al Monumental

Apodada “La Muela”, Eugenia nació en San Luis y se crió en Córdoba, donde desarrolló su carrera musical desde muy joven. Su primera aparición pública fue en el programa de talentos "El cantorcito", del Canal 12 de Córdoba, donde llegó a la final. En el año 2006, ganó un concurso infantil dentro del Festival de Peñas de Villa María.



En 2008 y 2010, pasó por "Talento Argentino" con dieciséis y dieciocho años, y en 2012 estuvo en "La Voz Argentina", donde quedó en el equipo del Puma Rodríguez.

Embed - Eugenia Quevedo - Pero Me Acuerdo De Ti - La Voz Argentina

Desde entonces, Quevedo construyó su carrera solista en el cuarteto. En 2014, lanzó “Mi sueño”, su primer álbum. Después siguieron “Mi corazón es para vos” (2017), “No te confundas” (2018), y “VIVE” (2019). En 2017, ganó el Premio Carlos Gardel en la categoría "Mejor álbum nuevo artista tropical"

Desde 2019, empezó a vincularse con La Banda de Carlitos (LBC), popular formación cordobesa de la cual hoy es la voz principal.

Actualmente, Eugenia es una de las principales referentes del cuarteto a nivel nacional. En Spotify, tiene más de dos millones de oyentes mensuales. Algunas de sus canciones más populares son “No podrás”, “Cómo lo hizo?”, “Ojalá” (con Luck Ra) y “Perdonarte para qué”. Sólo entre esos cuatro temas, acumula casi 100 millones de reproducciones en la plataforma de audio.