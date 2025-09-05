Uno Santa Fe | Información General | cantante

Quién es Eugenia Quevedo, la cantante que hizo llorar a Antonela Roccuzzo

La cantante de cuarteto emocionó al cantar el himno antes del partido de Argentina contra Venezuela. Su historia, entre San Luis y Córdoba, "La Voz Argentina" y Spotify

5 de septiembre 2025 · 15:50hs
Eugenia Quevedo

Eugenia Quevedo, la artista que hizo emocionar a todo el estadio Monumental con su interpretación del Himno nacional argentino

El jueves por la noche, Argentina goleó a Venezuela por Eliminatorias, en lo que fue el último partido oficial de Lionel Messi con la Selección en suelo nacional. En este contexto especial, la emoción se sintió a flor de piel en el Estadio Monumental desde mucho antes del comienzo de los 90 minutos.

Un momento cúlmine de esa emotividad fue el de cantar el himno, que en esta oportunidad fue entonado por María Eugenia Quevedo. La interpetración de la artista de 33 años conmovió hasta las lágrimas a muchos presentes, incluyendo a Antonela Roccuzzo.

Embed - EUGE QUEVEDO cantó El HIMNO NACIONAL ARGENTINO en el último partido oficial de MESSI en ARGENTINA

Quién es Eugenia Quevedo, la cantante que emocionó al Monumental

Apodada “La Muela”, Eugenia nació en San Luis y se crió en Córdoba, donde desarrolló su carrera musical desde muy joven. Su primera aparición pública fue en el programa de talentos "El cantorcito", del Canal 12 de Córdoba, donde llegó a la final. En el año 2006, ganó un concurso infantil dentro del Festival de Peñas de Villa María.

En 2008 y 2010, pasó por "Talento Argentino" con dieciséis y dieciocho años, y en 2012 estuvo en "La Voz Argentina", donde quedó en el equipo del Puma Rodríguez.

Embed - Eugenia Quevedo - Pero Me Acuerdo De Ti - La Voz Argentina

Desde entonces, Quevedo construyó su carrera solista en el cuarteto. En 2014, lanzó “Mi sueño”, su primer álbum. Después siguieron “Mi corazón es para vos” (2017), “No te confundas” (2018), y “VIVE” (2019). En 2017, ganó el Premio Carlos Gardel en la categoría "Mejor álbum nuevo artista tropical"

Desde 2019, empezó a vincularse con La Banda de Carlitos (LBC), popular formación cordobesa de la cual hoy es la voz principal.

Actualmente, Eugenia es una de las principales referentes del cuarteto a nivel nacional. En Spotify, tiene más de dos millones de oyentes mensuales. Algunas de sus canciones más populares son “No podrás”, “Cómo lo hizo?”, “Ojalá” (con Luck Ra) y “Perdonarte para qué”. Sólo entre esos cuatro temas, acumula casi 100 millones de reproducciones en la plataforma de audio.

Embed - Perdonarte Para Que? - Eugenia Quevedo | LBC (En Vivo)

cantante Antonela Roccuzzo himno Argentina Monumental
Noticias relacionadas
murio el espanol manuel de la calva, cantante y compositor de resistire

Murió el español Manuel de la Calva, cantante y compositor de "Resistiré"

Guillermo Francos repudió un polémico tuit del Gordo Dan contra Luis Juez

Guillermo Francos repudió un polémico tuit del Gordo Dan contra Luis Juez

Horóscopo Virgo 2025

Horóscopo: predicciones signo por signo

ConcorPass, la tarjeta digital gratuita que ofrece hasta 50% de descuento en experiencias, servicios y atractivos para repensar a la ciudad de Concordia. 

ConcorPass inició esta nueva etapa con más de 50 prestadores adheridos

Lo último

Sangre de Campeones reveló qué se trató en la reunión con la directiva de Colón

Sangre de Campeones reveló qué se trató en la reunión con la directiva de Colón

Hacinados, sin agua potable ni instalaciones sanitarias: rescatan a 30 trabajadores en condiciones infrahumanas en Pozo Borrado

Hacinados, sin agua potable ni instalaciones sanitarias: rescatan a 30 trabajadores en condiciones infrahumanas en Pozo Borrado

La reserva de Unión no hizo pie en Córdoba, perdió ante Instituto y no pudo ser líder

La reserva de Unión no hizo pie en Córdoba, perdió ante Instituto y no pudo ser líder

Último Momento
Sangre de Campeones reveló qué se trató en la reunión con la directiva de Colón

Sangre de Campeones reveló qué se trató en la reunión con la directiva de Colón

Hacinados, sin agua potable ni instalaciones sanitarias: rescatan a 30 trabajadores en condiciones infrahumanas en Pozo Borrado

Hacinados, sin agua potable ni instalaciones sanitarias: rescatan a 30 trabajadores en condiciones infrahumanas en Pozo Borrado

La reserva de Unión no hizo pie en Córdoba, perdió ante Instituto y no pudo ser líder

La reserva de Unión no hizo pie en Córdoba, perdió ante Instituto y no pudo ser líder

Llega una fecha histórica para el Rally Argentino en San Luis

Llega una fecha histórica para el Rally Argentino en San Luis

En VIVO: la Convención de Santa Fe entra en la recta final y debate los últimos artículos de la nueva Constitución

En VIVO: la Convención de Santa Fe entra en la recta final y debate los últimos artículos de la nueva Constitución

Ovación
Sangre de Campeones reveló qué se trató en la reunión con la directiva de Colón

Sangre de Campeones reveló qué se trató en la reunión con la directiva de Colón

La reserva de Unión no hizo pie en Córdoba, perdió ante Instituto y no pudo ser líder

La reserva de Unión no hizo pie en Córdoba, perdió ante Instituto y no pudo ser líder

Por qué José Vignatti no estaría dispuesto a ser candidato a presidente de Colón

Por qué José Vignatti no estaría dispuesto a ser candidato a presidente de Colón

Argentina cerrará las Eliminatorias frente a Ecuador sin Messi

Argentina cerrará las Eliminatorias frente a Ecuador sin Messi

Llega una fecha histórica para el Rally Argentino en San Luis

Llega una fecha histórica para el Rally Argentino en San Luis

Policiales
Otra vez atraparon a un menor que robó en un comercio de barrio Guadalupe Residencial

Otra vez atraparon a un menor que robó en un comercio de barrio Guadalupe Residencial

Noche de película: fuga, vuelco de un patrullero en avenida Alem y detención de un hombre con restricción judicial

Noche de película: fuga, vuelco de un patrullero en avenida Alem y detención de un hombre con restricción judicial

Intentaron asesinar de un balazo en el ojo a un vendedor ambulante en barrio Los Troncos

Intentaron asesinar de un balazo en el ojo a un vendedor ambulante en barrio Los Troncos

Escenario
Nueva Fecha: Seven Kayne llega a Tribus en el marco de su Transmu7ación Tour 2025

Nueva Fecha: Seven Kayne llega a Tribus en el marco de su Transmu7ación Tour 2025

Silvia Moreno regresa a Santa Fe presentando su disco 10 años en vivo

Silvia Moreno regresa a Santa Fe presentando su disco "10 años en vivo"

Diego Topa trae su último y exitoso espectáculo a Santa Fe

Diego Topa trae su último y exitoso espectáculo a Santa Fe

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional