ConcorPass inició esta nueva etapa con más de 50 prestadores adheridos

ConcorPass, la tarjeta digital gratuita que ofrece hasta 50% de descuento en experiencias, servicios y atractivos para repensar a la ciudad de Concordia. Enterate todo lo que ofrece .

4 de septiembre 2025 · 11:00hs
ConcorPass, la tarjeta digital gratuita que ofrece hasta 50% de descuento en experiencias, servicios y atractivos para repensar a la ciudad de Concordia. 

ConcorPass, la tarjeta digital gratuita que ofrece hasta 50% de descuento en experiencias, servicios y atractivos para descubrir y disfrutar de la ciudad entrerriana de Concordia, presenta una nueva edición. Pensada tanto para residentes como para visitantes y turistas, para que todos puedan disfrutar sin límites de nuestra ciudad, estará vigente hasta el 30 de noviembre de 2025 y ya cuenta con 50 prestadores adheridos, que ponen a disposición promociones y beneficios especiales.

Para recibir la tarjeta digital deberán ingresar a https://www.concordia.gob.ar/turismo/concorpass , completar el formulario de inscripción y la recibirás por WhatsApp. También podés contactarte al 345 434 5171 o dirigirte al Centro de Información Turística (Mitre y Pellegrini).

Desde ese momento, se habilitan todos los beneficios del programa de manera rápida y gratuita.

Aquellos que se hospeden tres noches o más en alojamientos participantes recibirán el Kit ConcorPass de Bienvenida, un gesto de hospitalidad que reúne productos regionales, un ecovaso, lápiz plantable y material informativo.

ConcorPass ofrece beneficios que alcanzan hasta el 50% de descuento, entre los que se destacan: 3x2 en noches de alojamiento en hoteles adheridos, hasta un 20% en gastronomía, con propuestas basadas en sabores regionales. Hasta tarifas especiales en turismo rural y de aventura, entradas a complejos termales, circuitos culturales guiados, recorridos en el bus turístico, visitas a museos, excursiones náuticas, propuestas de enoturismo y actividades deportivas, además de servicios de guías de turismo y de pesca.

La iniciativa es impulsada por la Subsecretaría de Turismo de Concordia y el Ente Mixto Concordiense de Turismo (EMCONTUR), con el propósito de fortalecer al sector privado y, al mismo tiempo, invitar a turistas, excursionistas y residentes a disfrutar de la ciudad con más opciones y a menor costo.

