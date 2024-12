Yuyito González despejó rumores de separación y posteó una foto con Milei en Nochebuena

Siete días antes, en el inicio de su programa "Empezar el día" que se emite en la señal Magazine, "Yuyito González" habló sobre los rumores de una presunta ruptura en su relación con el presidente que circularon en los últimos días.

"No hay crisis, gente. Termínenla. No puedo hacer todo porque no puedo estar en el trabajo del otro todo el tiempo", sostuvo la ex vedette.

¿Tercera en discordia?

En las últimas semanas, hubo versiones sobre una separación. Mientras el presidente mantiene el silencio, la ex vedette usó su programa para asegurar de forma algo polémica que la pareja sigue en pie.

Los rumores de ruptura, desarrollados en programas especializados en farándula, hablaban de que el fin del vínculo está de cierta forma promovido o avalado por el círculo presidencial. “A mí me dijeron que Yuyito tiene el boleto picado desde Casa Rosada. Alguien muy cercano a ellos me contó que de pronto ya no va a haber mudanza a Olivos”, expresó por ejemplo Yanina Latorre.

“Esto viene de antes, cuando fue el partido de polo. Milei no fue con Yuyito, estaba Graciela Alfano, y se empezó a hablar de un cruce peligroso”, apuntó por su parte Damián Rojo en “A la tarde”, en referencia a la final del Abierto Argentino de Polo que tuvo lugar a comienzos de diciembre. A raíz de ese encuentro, se vinculó a Alfano con el presidente como supuesta tercera en discordia.

“En el primer aniversario del gobierno, cuando Milei salió a saludar al balcón con sus ministros y Karina Milei, Yuyito se enganchó, se metió donde no la habían invitado”, agregó Rojo. “Ella le arrancó un beso y eso no gustó. Él se sintió incómodo y estaba bastante molesto. Se va a ir despegando de a poco porque no está fácil sacársela de encima. Ella quería ir a la final del polo, hasta estaba previsto que fuera, pero a último momento la bajaron”, cerró por su parte Latorre.

El video más sexy de Yuyito

En medio de los rumores de crisis de pareja con el presidente Javier Milei, Amalia “Yuyito” González revolucionó las redes sociales al publicar un video en el que se la puede ver modelando su colección de bikinis.

Al ritmo de “La que puede, puede”, la canción de Catriel y Paco Amoroso, la novia del presidente dejó en claro que está preparada para la temporada de verano. "Tremenda colección de trajes de baño. Diseños exclusivos. Gracias Christian Moccia y Valeria López por invitarme a lucir sus prendas en este 2024. Gracias también por haberme acompañado con sus looks en Empezar el día cada mañana", agradeció en el posteo.

En el posteo, Yuyito agregó: “Y seguimos en la costa argentina en 2025 con todo”. La ex vedette ya había adelantado que este verano visitará Pinamar, Cariló y Mar del Plata.

