Tirante dio el primer golpe argentino en Madrid y avanzó con autoridad

Thiago Tirante es la primera alegría argentina en el Masters 1000 de Madrid. Venció al español Roberto Bautista Agust por 6-2 y 6-4.

El argentino Thiago Tirante abrió la participación nacional en el Masters 1000 de Madrid con una sólida victoria sobre el español Roberto Bautista Agut, al imponerse por 6-2 y 6-4 en la primera ronda del torneo que se disputa en la Caja Mágica.

El platense, de 25 años y ubicado en el puesto 75° del ranking mundial, dominó el encuentro de principio a fin ante un rival experimentado de 38 años. En apenas una hora y 19 minutos, Tirante resolvió el partido con autoridad y se convirtió en el primer argentino en festejar en la capital española.

Con este triunfo, el tenista nacional se metió en la segunda ronda, donde tendrá un desafío mayor: enfrentará al estadounidense Tommy Paul, preclasificado número 15 del certamen.

Más presencia argentina en Madrid

La actividad albiceleste no se detiene. En el cuadro femenino, la marplatense Solana Sierra (88°) hacía su debut frente a la ucraniana Dayana Yastremska (49°), en otro de los focos de atención de la jornada.

Además, también saldrá a la cancha Francisco Comesaña (105°), quien tendrá un duro estreno ante el checo Tomáš Machá (41°).

Trungelliti, con revancha en puerta

Por su parte, Marco Trungelliti tendrá una segunda oportunidad en el torneo. El santiagueño había quedado eliminado en la clasificación, pero ingresó al cuadro principal como “lucky loser” tras la baja del belga Raphael Collignon.

El destino le ofrece una rápida revancha: enfrentará nuevamente al español Daniel Mérida Aguilar, quien lo había derrotado en la qualy. Si logra imponerse, avanzará a la segunda ronda, donde lo espera el francés Corentin Moutet.

Arranque positivo y expectativas

El triunfo de Tirante marca un inicio alentador para la delegación argentina en Madrid, en un torneo de alto nivel que reúne a las principales figuras del circuito. Con varios representantes en competencia, el tenis nacional busca seguir sumando protagonismo en una de las citas más importantes sobre polvo de ladrillo.