Emiliano Boffelli se sumó a los entrenamientos de Capibaras XV

El back de Duendes y Los Pumas, Emiliano Boffelli, recuperado de una lesión, comenzó los entrenamientos con Capibaras XV en el Hipódromo de Rosario

Luego de ocho meses de inactividad, Emiliano Boffelli regresó a la acción el pasado fin de semana con Duendes por el Torneo del Litoral y ahora se sumó en condición de invitado a la franquicia del Súper Rugby Américas, Capibaras XV , al igual que Tomás Malanos.

El full back de Los Pumas jugó el pasado fin de semana frente a Paraná Rowing, y ahora lo hizo en los ensayos que la escuadra litoraleña lleva adelante en el Hipódromo de Rosario con vistas al choque del próximo domingo en San Pablo.

Emiliano Boffelli ya entrena con Capibaras XV

El back de Los Pumas se incorporó hoy a las prácticas de la franquicia del Litoral. Lo hace en condición de invitado. Hace poco más de dos semanas regresó a la actividad en Duendes después de un párate por lesión. Además de su Duendes natal jugó en Pampas, Jaguares, Racing 92 y Edinburgh.

Boffelli, de 31 años, es el Puma #852. Debutó en 2015, disputó hasta ahora 59 caps y participó de dos mundiales. Suma 340 puntos con el seleccionado nacional producto de 14 tries, 60 penales y 45 conversiones. Sus actuaciones más memorables fueron en 2022, año en el que aportó 20 puntos en la primera victoria como visitante a los All Blacks y 25 frente para el último éxito ante Inglaterra en Londres.

El capitán de Atlético del Rosario se incorporó a los entrenamientos de la franquicia del Litoral. Estará en condición de invitado durante las próximas dos semanas.

Será la segunda vez de Malanos en el torneo que ya disputó con Jaguares. Su otra experiencia en el profesionalismo fue en la MLR de Estados Unidos. Además de capitanear al plantel superior de su club, Malanos tuvo el mismo honor con Los Pumitas en 2017. Un año antes fue una de las figuras del seleccionado juvenil que logró el bronce en el Mundial M-20.