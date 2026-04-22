Se viene el segundo capítulo de la Copa Santa Fe de rugby

El clásico entre Santa Fe RC y CRAI acapara la atención de la 2° fecha de la Copa Santa Fe que organiza la Unión Santafesina. También se medirán Universitario con Cha Roga.

Por la disputa de una nueva fecha del Torneo del Interior que organiza la Unión Argentina de Rugby, no habrá acción en el Regional del Litoral, y en consecuencia se concretará la segunda jornada de la Copa Santa Fe que cuenta con la realización de la Unión Santafesina de Rugby y el apoyo del gobierno de Santa Fe y en particular el respaldo de la Lotería de Santa Fe.

El cruce que acapara la atención es el clásico entre los Tricolores y los Gitanos, pero también el cruce entre fundadores, como los son Universitario con Cha Roga.

Nuevo capítulo en la Copa Santa Fe de rugby

Por la segunda fecha de la Copa Santa Fe, este viernes 24 de abril a partir de las 20.30, en Sauce Viejo, Santa Fe Rugby jugará con CRAI bajo el arbitraje de Exequiel Adrover, mientras que el cruce en reserva, entre los Tricolores y los Gitanos, se disputará el sábado 25 a partir de las 19 con el referato de Leonardo Del Río. En la oportunidad quedará libre La Salle Jobson.

El sábado 25, a partir de las 16, se jugará el clásico de fundadores de la USR, será entre Cha Roga Club con Universitario, en Santo Tomé y bajo el control de Mateo Ciaccio. En reserva, Juan Pablo Ferino será el encargado de controlar las acciones. Además, en el departamento Castellanos, Brown de San Vicente recibirá a CRAR de Rafaela con el control de Alfredo Fun, mientras que en reserva, a las 14.15, Martín Jaime será el encargado de controlar las acciones. En el Solar del Sur, a las 16, Querandí RC jugará con Alma Juniors de Esperanza con el referato de Fernando Lauría, y en reserva, desde las 14.15, Carlos Manera será el responsable del arbitraje.

En el desarrollo, el sábado 25, desde las 16, en el departamento Las Colonias, San Carlos RC jugará con San Jorge con el arbitraje de Carlos Recce, y en el departamento San Jerónimo, Coronda RC lo hará con los Guaycurúes de Sunchales con el control del santafesino Leopoldo Torres.

En la primera fecha del certamen, de muy baja difusión por parte de la organización, Universitario derrotó a Brown de San Vicente por 35 a 30 en primera, y por 104 a 3 en reserva, mientras que en la autopista, CRAI se impuso por 62 a 3 en primera, mientras que en reserva, los Gitanos se impusieron por 57 a 0. En el polideportivo de la ruta 70, Alma Juniors venció a Cha Roga por 40 a 17 en primera, mientras que en la divisional reserva, los dirigidos por Ivo Trod se impusieron por 50 a 3. En el departamento Castellanos, CRAI derrotó a La Salle Jobson por 41 a 15 en la categoría principal, mientras que en reserva, los rafaelinos se impusieron por 39 a 30.

Las posiciones en Primera División se encuentran así: CRAI, Alma Juniors de Esperanza, CRAR de Rafaela y Universitario de Santa Fe 5; Brown de San Vicente 2; Cha Roga, La Salle Jobson, Querandí RC y Santa Fe Rugby 0. En la divisional reserva: Universitario, Alma Juniors, CRAI y CRAR de Rafaela 5; La Salle Jobson 1; Brown de San Vicente, Cha Roga, Querandi RC y Santa Fe Rugby 0.