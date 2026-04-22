De Cecco sigue al mando: el símbolo que lidera la nueva era del vóley argentino

El santafesino Luciano De Cecco integra la nómina, como gran símbolo y referente, de la nueva etapa de la Selección Argentina de vóley.

El seleccionado argentino de vóley empieza a escribir un nuevo capítulo, pero con una certeza que atraviesa generaciones: Luciano De Cecco seguirá siendo el conductor dentro de la cancha. En la primera convocatoria de Horacio Dileo, quien tomó las riendas tras la salida de Marcelo Méndez, el histórico armador aparece como una de las piezas centrales de un proceso que combina experiencia y renovación.

Mientras las ligas alrededor del mundo entran en su recta final, la Selección empieza a enfocarse en una temporada exigente. En ese contexto, la presencia de De Cecco no es un detalle menor: representa liderazgo, jerarquía y una referencia clave para los más jóvenes que comienzan a dar sus primeros pasos en el equipo mayor.

La lista inicial de 28 jugadores marca el puntapié de la preparación que comenzará en mayo, con la mirada puesta en dos grandes objetivos: la Liga de Naciones de Voleibol Masculino y el Campeonato Sudamericano.

Dos desafíos que definen el año

La primera gran cita será la VNL, que comenzará el 10 de junio y tendrá sedes en Brasil, Polonia y Japón. Allí, Argentina buscará consolidar una identidad en esta nueva etapa, enfrentando a potencias del voleibol mundial en un calendario exigente.

Más adelante, del 22 al 27 de septiembre, el equipo afrontará el Sudamericano en Brasil, un torneo que adquiere un valor especial: otorgará la primera plaza olímpica rumbo a Los Ángeles 2028.

Una lista de la Selección con mezcla de experiencia y juventud

Además del regreso de De Cecco, la nómina incluye nombres que vuelven a tener protagonismo como Martín Ramos, Tomás López, Franco Massimino y Santiago Arroyo. A su vez, se suman jóvenes promesas como Nehuen D'Aversa, Federico Debonis y Mauro Gay, reflejando la intención de renovar el plantel sin perder competitividad.

En la posición de armador, el liderazgo del santafesino será acompañado por Matías Sánchez, Matías Giraudo, Federico Arquez y el propio D’Aversa, en un puesto clave para el funcionamiento del equipo.

El calendario, un examen constante

La VNL pondrá a prueba al seleccionado desde el inicio. En la primera semana, en Brasilia, enfrentará a Serbia, Irán, Bulgaria y Brasil. Luego viajará a Polonia y Japón para completar la fase regular, antes de unas finales que se disputarán en Ningbo, China, a fines de julio.

Un referente en tiempos de cambio

En medio de una transición inevitable, la continuidad de Luciano De Cecco funciona como un puente entre etapas. Su presencia no solo ordena el juego, sino también el vestuario, en un grupo que buscará reinventarse sin perder su esencia.

Con nuevos nombres, otro cuerpo técnico y objetivos ambiciosos, Argentina inicia un ciclo donde el pasado y el futuro conviven. Y en ese equilibrio, el armador histórico vuelve a ser protagonista.