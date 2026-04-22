Budiño, el dilema de Medrán bajo los tres palos en Colón

Matías Budiño se sumó a los trabajos con el plantel de Colón, y se define si está en condiciones de ser considerado ante Godoy Cruz.

El regreso de Matías Budiño a los entrenamientos abrió un nuevo escenario en Colón, justo en la previa de un partido determinante, como el que se desarrollará el domingo a las 19 ante Godoy Cruz en el Brigadier López, por la fecha 11 de la Zona A de la Primera Nacional.

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Tras superar el golpe en la zona renal que lo marginó de los últimos compromisos, el arquero se reintegró al grupo luego de los estudios realizados este miércoles, y ahora la decisión pasa por cuándo estará en condiciones de volver… y si le tocará recuperar la titularidad.

De la preocupación al regreso de Budiño en Colón

Budiño había encendido las alarmas tras el fuerte impacto sufrido, que lo obligó a perderse los encuentros ante Racing de Córdoba y Deportivo Morón. Su evolución fue monitoreada de cerca por el cuerpo médico, que finalmente dio el visto bueno para que retome las prácticas junto al plantel.

Matías Budiño UNO Santa Fe | José Busiemi

Sin embargo, más allá del alta deportiva progresiva, la decisión final quedará en manos del entrenador Ezequiel Medrán, quien deberá evaluar no solo su condición física, sino también el contexto futbolístico.

Paredes aprovechó su chance en Colón

En la ausencia de Budiño, quien se adueñó del arco fue Tomás Paredes, y lo hizo con creces. El joven arquero respondió con actuaciones determinantes: fue clave en la victoria ante Racing de Córdoba, con dos intervenciones decisivas, y volvió a destacarse pese a la derrota frente a Morón, evitando un resultado más abultado.

Su nivel no pasó desapercibido y hoy se mete de lleno en la discusión por el puesto, algo que semanas atrás parecía indiscutido.

Números que sostienen el debate

Budiño llegó para ser titular y, mientras le tocó atajar, cumplió con solidez: suma siete partidos en la Primera Nacional 2026, con 630 minutos en cancha.

Por su parte, Paredes acumula dos presencias en esta temporada (180 minutos) en el primer equipo, a las que se suman rodaje previo tanto en 2025 como en la Copa Proyección. Pero más allá de la cantidad, su presente lo posiciona como una alternativa fuerte.

Una decisión que no será sencilla

Con ambos arqueros en condiciones —o próximos a estarlo—, Medrán se enfrenta a un escenario complejo: sostener al arquero que viene en alto nivel o devolverle el puesto a quien fue elegido como titular desde el inicio.

El duelo ante Godoy Cruz, en el Brigadier López, aparece en el horizonte como una prueba exigente, donde cada detalle cuenta en la lucha por mantenerse en lo más alto de la Zona A.

Un puesto en juego

Lo que parecía una recuperación sin mayores consecuencias terminó generando una de las grandes incógnitas de la semana en Colón. El regreso de Budiño no solo trae alivio, sino también competencia.

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Y en un equipo que busca respuestas, el arco dejó de tener dueño indiscutido para transformarse en una de las decisiones más delicadas del cuerpo técnico.