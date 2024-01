Alerta paro de transporte público: no hubo acuerdo con la UTA y amenazaron con medidas de fuerza

Este lunes se produjo una nueva audiencia en la Secretaría de Trabajo, dependiente del Ministerio de Capital Humano, entre la Unión Tranviarios Automotores (UTA) y las cámaras representativas de las empresas del sector. Durante su transcurso las partes no arribaron a ningún acuerdo , tras que el gremio rechazara la oferta de las empresas. A su vez, el sindicato advirtió que "entre las representaciones empresarias y la Secretaría de Transporte de la Nación nos llevan aun conflicto que los trabajadores no buscamos, y pretenden mejorar los ingresos de las empresas relegando la economía de los trabajadores, situación que de ninguna manera vamos a convalidar".

En la audiencia, las cámaras advirtieron que, en tanto las autoridades de Transporte "han rechazado cualquier posibilidad de reconocimientos de costos retroactivos a diciembre, no sólo salariales sino no salariales, con el grave perjuicio que eso significa para las empresas, debemos ratificar el ofrecimiento que formuláramos en la audiencia anterior en cuanto a no reconocer recomposiciones de haberes al mes de diciembre y ofertar para el mes de enero un 25% de incremento sobre el salario del mes de diciembre; con más una suma fija no remunerativa y por única vez de $60.000".