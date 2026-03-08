Atraparon al "Chami" Mendoza, miembro de la banda de Los Menores y uno de los 10 delincuentes más buscados de Santa Fe

Fue capturado este domingo a la madrugada en Alsina al 2900 por la Unidad de Capturas de Alto Perfil de la Policía de Investigaciones. Tenía pedido de captura desde mayo de 2025 y es señalado como integrante de la banda de Los Menores.

La Policía de Investigaciones (PDI) de Santa Fe detuvo este domingo a la madrugada a Alexis Emanuel Mendoza , alias “Chami” , de 31 años, quien integraba la lista de los 10 delincuentes más buscados de la provincia .

El procedimiento estuvo a cargo de la Unidad de Capturas de Alto Perfil (UCAP) y se realizó en Alsina al 2900 , en la ciudad de Rosario.

Mendoza tenía pedido de captura desde el 16 de mayo de 2025 y es investigado como integrante de la banda de Los Menores. En el marco del programa de recompensas, el Gobierno provincial había ofrecido 30 millones de pesos para quienes aportaran información que permitiera localizarlo.

Según se informó oficialmente, en 2018 había sido condenado a cuatro años y seis meses de prisión por amenazas, lesiones, encubrimiento, homicidio en riña y portación ilegítima de arma de fuego.

Tras su detención en la vía pública, fue trasladado a la sede de la PDI para los trámites correspondientes y luego será derivado a una unidad penitenciaria. Quedó a disposición del Ministerio Público de la Acusación (MPA) en causas vinculadas al manejo de armas de fuego y su presunta participación en la banda.

El ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, sostuvo que “la priorización de la captura responde al riesgo que representa para la seguridad pública” y señaló que Mendoza es considerado “un miembro de relevancia dentro de la banda de Los Menores, referente de zona y muy violento”.

Unidad especializada

La Unidad de Capturas de Alto Perfil (UCAP) de la PDI es un cuerpo especializado que se encarga de localizar y detener prófugos de alta peligrosidad, especialmente vinculados al crimen organizado.

El área trabaja dentro del Bloque Interagencial de Capturas, que articula tareas entre la Policía de Santa Fe, el Servicio Penitenciario, organismos de inteligencia y el Ministerio Público de la Acusación.