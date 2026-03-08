Uno Santa Fe | Santa Fe | menores

Atraparon al "Chami" Mendoza, miembro de la banda de Los Menores y uno de los 10 delincuentes más buscados de Santa Fe

Fue capturado este domingo a la madrugada en Alsina al 2900 por la Unidad de Capturas de Alto Perfil de la Policía de Investigaciones. Tenía pedido de captura desde mayo de 2025 y es señalado como integrante de la banda de Los Menores.

8 de marzo 2026 · 13:03hs
Atraparon al Chami Mendoza, miembro de la banda de Los Menores y uno de los 10 delincuentes más buscados de Santa Fe

La Policía de Investigaciones (PDI) de Santa Fe detuvo este domingo a la madrugada a Alexis Emanuel Mendoza, alias “Chami”, de 31 años, quien integraba la lista de los 10 delincuentes más buscados de la provincia.

El procedimiento estuvo a cargo de la Unidad de Capturas de Alto Perfil (UCAP) y se realizó en Alsina al 2900, en la ciudad de Rosario.

Mendoza tenía pedido de captura desde el 16 de mayo de 2025 y es investigado como integrante de la banda de Los Menores. En el marco del programa de recompensas, el Gobierno provincial había ofrecido 30 millones de pesos para quienes aportaran información que permitiera localizarlo.

Según se informó oficialmente, en 2018 había sido condenado a cuatro años y seis meses de prisión por amenazas, lesiones, encubrimiento, homicidio en riña y portación ilegítima de arma de fuego.

Tras su detención en la vía pública, fue trasladado a la sede de la PDI para los trámites correspondientes y luego será derivado a una unidad penitenciaria. Quedó a disposición del Ministerio Público de la Acusación (MPA) en causas vinculadas al manejo de armas de fuego y su presunta participación en la banda.

El ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, sostuvo que “la priorización de la captura responde al riesgo que representa para la seguridad pública” y señaló que Mendoza es considerado “un miembro de relevancia dentro de la banda de Los Menores, referente de zona y muy violento”.

Atraparon al "Chami" Mendoza, miembro de la banda de Los Menores y uno de los 10 delincuentes más buscados de Santa Fe

Unidad especializada

La Unidad de Capturas de Alto Perfil (UCAP) de la PDI es un cuerpo especializado que se encarga de localizar y detener prófugos de alta peligrosidad, especialmente vinculados al crimen organizado.

El área trabaja dentro del Bloque Interagencial de Capturas, que articula tareas entre la Policía de Santa Fe, el Servicio Penitenciario, organismos de inteligencia y el Ministerio Público de la Acusación.

menores Mendoza Santa Fe
Noticias relacionadas
Hirieron a un policía y a su madre en un intento de robo ocurrido en barrio Cabal y los vecinos atraparon a uno de los delincuentes

Hirieron a un policía y a su madre en un intento de robo ocurrido en barrio Cabal y los vecinos atraparon a uno de los delincuentes

En Santa Fe se atendieron 3.300 situaciones de violencia contra mujeres y se acompañaron 700 casos vinculados a derechos durante 2025

En la ciudad de Santa Fe se atendieron 3.300 casos de violencia contra mujeres en 2025, un 20 % más que el año anterior

Según el Gobierno provincial, la violencia cayó un 72,8 % en barrio San Lorenzo tras dos años de intervención estatal

Según el Gobierno provincial, la violencia cayó un 72,8 % en barrio San Lorenzo tras dos años de intervención estatal

Más de mil familias ya protegieron su vivienda: cómo funciona la herramienta jurídica que resguarda el hogar familiar

Más de 1.200 familias ya protegieron su vivienda: cómo acceder a la herramienta jurídica que evita ejecuciones por deudas

Lo último

El mensaje de Unión por el Día Internacional de la Mujer

El mensaje de Unión por el Día Internacional de la Mujer

Atraparon al Chami Mendoza, miembro de la banda de Los Menores y uno de los 10 delincuentes más buscados de Santa Fe

Atraparon al "Chami" Mendoza, miembro de la banda de Los Menores y uno de los 10 delincuentes más buscados de Santa Fe

Madelón, con la chance de parar a su equipo ideal en Unión

Madelón, con la chance de parar a su equipo ideal en Unión

Último Momento
El mensaje de Unión por el Día Internacional de la Mujer

El mensaje de Unión por el Día Internacional de la Mujer

Atraparon al Chami Mendoza, miembro de la banda de Los Menores y uno de los 10 delincuentes más buscados de Santa Fe

Atraparon al "Chami" Mendoza, miembro de la banda de Los Menores y uno de los 10 delincuentes más buscados de Santa Fe

Madelón, con la chance de parar a su equipo ideal en Unión

Madelón, con la chance de parar a su equipo ideal en Unión

Especialistas penitenciarios de la ONU y de la región recorrieron El Infierno, la cárcel de alto perfil que se construye en Piñero

Especialistas penitenciarios de la ONU y de la región recorrieron "El Infierno", la cárcel de alto perfil que se construye en Piñero

Hirieron a un policía y a su madre en un intento de robo ocurrido en barrio Cabal y los vecinos atraparon a uno de los delincuentes

Hirieron a un policía y a su madre en un intento de robo ocurrido en barrio Cabal y los vecinos atraparon a uno de los delincuentes

Ovación
Colón podría contar con apoyo de sus hinchas en Paraná ante Patronato

Colón podría contar con apoyo de sus hinchas en Paraná ante Patronato

Colapinto, optimista tras el GP de Australia: Vamos a mejorar en China

Colapinto, optimista tras el GP de Australia: "Vamos a mejorar en China"

No pega una: mala fortuna y maniobra milagrosa de Colapinto en el GP de Australia

No pega una: mala fortuna y maniobra milagrosa de Colapinto en el GP de Australia

Colapinto analizó su carrera en Australia: Un stop and go es una locura

Colapinto analizó su carrera en Australia: "Un stop and go es una locura"

Colapinto marcó la mayor velocidad punta del GP de Australia y sumó un nuevo dato positivo

Colapinto marcó la mayor velocidad punta del GP de Australia y sumó un nuevo dato positivo

Policiales
Escaparon de un control con un revólver cargado y terminaron aprehendidos tras una persecución

Escaparon de un control con un revólver cargado y terminaron aprehendidos tras una persecución

Escándalo en Helvecia: la PDI confirmó que ya identificaron a más de 30 posibles víctimas de entre 8 y 17 años

Escándalo en Helvecia: la PDI confirmó que ya identificaron a más de 30 posibles víctimas de entre 8 y 17 años

Tirame, apretá el gatillo: el dramático desafío de un abuelo a dos delincuentes en Colastiné Norte

"Tirame, apretá el gatillo": el dramático desafío de un abuelo a dos delincuentes en Colastiné Norte

Escenario
El Festival Tribus 2026 dió a conocer el line up para su segunda edición

El Festival Tribus 2026 dió a conocer el line up para su segunda edición

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Ciro y Los Persas realizarán una nueva presentación en Santa Fe

Ciro y Los Persas realizarán una nueva presentación en Santa Fe

El Kuelgue llega a Paraná

El Kuelgue llega a Paraná

Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe