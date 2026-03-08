Madelón, con la chance de parar a su equipo ideal en Unión

El Unión de Leonardo Madelón visitará este martes a Independiente en Avellaneda. El Tate buscará su cuarta victoria al hilo en la Liga Profesional.

Unión ajusta los últimos detalles para afrontar un nuevo desafío en la Liga Profesional de Fútbol. El conjunto rojiblanco visitará este martes 10 de marzo, desde las 19.45, a Independiente en el Estadio Libertadores de América Ricardo Enrique Bochini, con el objetivo de prolongar su gran momento futbolístico.

El equipo dirigido por Leonardo Madelón atraviesa una racha positiva y acumula tres triunfos consecutivos, luego de imponerse frente a Aldosivi, Sarmiento de Junín y Instituto de Córdoba.

La planificación del viaje de Unión

El plantel rojiblanco trabajó este domingo por la mañana y volverá a entrenarse el lunes en horario matutino. Tras esa práctica y luego del almuerzo, la delegación partirá rumbo a Buenos Aires para esperar concentrada el partido frente al Rojo.

La intención del cuerpo técnico es mantener el equipo que viene de ganar en Alta Córdoba, un resultado que consolidó el buen presente del Tatengue en el campeonato.

Madelón podría repetir el equipo

Una de las buenas noticias para el entrenador es la recuperación del defensor uruguayo Maizon Rodríguez, quien superó el esguince de tobillo que sufrió en el primer tiempo del encuentro ante Instituto.

En aquel partido, el jugador debió dejar la cancha y fue reemplazado por Valentín Fascendini, lo que obligó a que Juan Pablo Ludueña se reacomodara como primer marcador central. Con Rodríguez nuevamente disponible, Madelón tendría la posibilidad de repetir la formación titular.

Maizon Rodríguez Maizon Rodríguez seguirá siendo titular en Unión tras superar un esguince de tobillo. Prensa Unión

Otra novedad importante pasa por la vuelta del delantero Agustín Colazo a la nómina de concentrados. El atacante se recuperó de una molestia en una de sus rodillas que lo había marginado de los últimos compromisos.

En tanto, también se destaca la presencia de Lucas Meuli como arquero suplente, en reemplazo de Federico Gomes Gerth, quien sufrió una grave lesión que lo dejó fuera de competencia.

El posible equipo de Unión

Con este panorama, el equipo que pararía Madelón para visitar a Independiente sería con Matías Mansilla; Lautaro Vargas (tiene cuatro amarillas), Maizon Rodríguez, Juan Pablo Ludueña y Mateo Del Blanco; Brahian Cuello, Mauro Pittón, Rafael Profini y Julián Palacios; Marcelo Estigarribia y Cristian Tarragona.

Con el ánimo en alza y la ilusión de seguir sumando, Unión buscará dar otro golpe en condición de visitante y estirar su racha positiva frente a un rival de peso como Independiente.