El mensaje de Unión por el Día Internacional de la Mujer

Unión utilizó sus redes sociales para saludar y reconocer a socias, hinchas y deportistas en una jornada de reflexión y reivindicación.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, Unión se expresó a través de sus redes sociales con un mensaje dedicado a todas las mujeres que forman parte de la vida institucional del club.

La entidad rojiblanca publicó un breve pero significativo texto en el que envió un saludo a las mujeres tatengues que acompañan a la institución desde distintos lugares.

“En el Día Internacional de la Mujer abrazamos a todas las mujeres tatengues: socias, hinchas y deportistas”, expresó el club en su publicación.

Compromiso con la igualdad de Unión

Además del saludo, desde Unión remarcaron la importancia de seguir trabajando por la igualdad y el respeto dentro y fuera del ámbito deportivo.

“Desde Unión reafirmamos nuestro compromiso con la igualdad y los derechos de las mujeres”, señalaron desde la institución en el mensaje difundido en sus plataformas digitales, acompañado por el hashtag #8M.

Las mujeres en la vida rojiblanca

El mensaje busca reconocer el rol de las mujeres dentro de la comunidad tatengue, que participan activamente en diferentes espacios del club, ya sea como socias, hinchas o deportistas que representan a la institución en distintas disciplinas.

De esta manera, Unión se sumó a las conmemoraciones de una fecha que invita a reflexionar sobre la lucha por la igualdad de derechos y el reconocimiento del aporte de las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad.