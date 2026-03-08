Limpiavidrios y cuidacoches en Bº Candioti Sur: un fin de semana de denuncias, armas blancas y amenazas.

Los vecinos del barrio realizaron múltiples denuncias al municipio durante el fin de semana. La aparición de cuchillos y un sector de la ciclovía tomada como "bunker" por un grupo de trapitos y cuidacoches alerta sobre la creciente inseguridad en la zona.

Barrio Candioti Sur se convirtió en los últimos meses en el foco de la actividad ilegal de limpiavidrios y cuidacoches (trapitos) . A finales de febrero la aparición de una carpa despertó la indignación total de los vecinos y desde ese día, se generó la consolidación de un asentamiento precario sobre un sector de la ciclovía del paseo Vélez Sarsfield a la altura del 3.100.

La gota que rebalsó el vaso este fin de semana en la paciencia de los vecinos del barrio, fue la aparición de cuchillos, la instalación de un "bunker" de limpiavidrios y trapitos en uno de los bancos donde días atrás se instaló una carpa .

Si bien fueron más de una docena los llamados de los vecinos al 0800 777 5000 (el número de denuncias y reclamos del municipio) durante este fin de semana, la presencia de la GSI y algunos patrulleros de la Policía que se acercaron al lugar, parece no cambiar en nada el panorama descrito por los vecinos.

Carpa Candioti Sur Barrio Candioti Sur. La aparición de una carpa en plena ciclovía alertó a los vecinos y profundizó la constante presencia de limpiavidrios.

Ante la acción de los mismo vecinos por limpiar el paseo y la ciclovía por donde a diario pasan cientos de ciclistas, generó un enfrentamiento entre los propios residentes de la zona con los limpiavidrios y cuidacoches, los cuales amenazaron verbalmente a los habitantes del barrio, en su gran mayoría, personas mayores de edad.

"Ya no sabemos que hacer, vivimos encerrados y con miedo porque estas personas ya viven en el barrio con nosotros y conocen absolutamente todos nuestros movimientos", manifestó Ariel, vecino del barrio, quien además resaltó la gran cantidad de personas mayores de edad que viven en la zona este de barrio Candioti Sur, "una verdadera preocupación".

"Intentamos hablar con ellos, ser cordiales y ofrecerles agua y comida, pero por momentos se vuelve tensa la situación porque nos sentimos todo el tiempo extorsionados", denunció Marcela.

Además, los vecinos narraron situaciones de higiene personal de los limpiavidrios y trapitos: "Hacen todas sus necesidades en los bancos de la ciclovía por donde pasan personas en bicicletas y vecinos paseando con sus hijos; es desagradable e injusto vivir así", finalizó Esteban, otro vecino de barrio Candioti Sur.

Una zona "atractiva" para la actividad ilegal

La zona del paseo Vélez Sarsfield a la altura del 3.100, se convirtió la zona predilecta de los limpiavidrios y trapitos para pernoctar, a sabiendas del semáforo de avenida Alem frente al club Azopardo donde pueden trabajar y obtener dinero fácil por la gran cantidad de autos y camiones que transitan por la zona.

A todo esto, se le suma la gran actividad gastronómica y de eventos sociales que generan en la zona la presencia de muchísimos vehículos por las noches para ejercer la actividad ilegal de cuidacoches.

Vecinos advierten un escenario complejo

La presencia de personas en situación de calle volvió a instalarse en la agenda pública de la ciudad de Santa Fe. En barrio Candioti Sur, vecinos advierten un aumento en los últimos meses de personas que pernoctan durante el día y aseguran que la preocupación crece, especialmente entre adultos mayores y comerciantes de la zona.

“Este es un tema que viene hace tiempo”, señaló hace unas semanas Matías Galíndez, referente de la vecinal Candioti Sur, al describir que los reclamos comenzaron hace aproximadamente un año, cuando la Municipalidad implementó el plan de ordenamiento de cuidacoches.

gente situación de calle barrio Candioti Sur Personas en situación de calle en barrio Candioti Sur. Vecinos advierten un escenario complejo y piden un abordaje integral.

Galíndez explicó que la inquietud vecinal no apunta a estigmatizar, sino a visibilizar una realidad compleja. “Es un tema muy sensible y complejo”, remarcó, y subrayó que cada vez que un vecino se acerca con preocupación, desde la vecinal intentan “calmar un poco y plantear el contexto en el que estamos viviendo”.

Un robo que pudo terminar en tragedia y el reclamo sobre el incremento de trapitos y limpiavidrios

La madrugada del martes 27 de enero volvió a exponer la vulnerabilidad de los vecinos de barrio Candioti Sur. Minutos antes de las 2 de la madrugada, un delincuente protagonizó un hecho de extrema gravedad al ingresar a una vivienda ubicada en calle Dorrego al 3.000, mientras sus ocupantes —una madre y sus dos hijos menores de edad— descansaban en la planta alta.

El delincuente empleó una técnica de escruche y escalamiento que se volvió recurrente en la zona en los últimos meses: trepó por los techos de una propiedad vecina en la esquina de Dorrego y Sargento Cabral hasta ganar el centro de la manzana. Desde allí, descendió a un patio interno y accedió al interior de la casa. Las cámaras de seguridad captaron el perturbador momento en que el sujeto recorrió con total parsimonia la planta baja durante varios minutos, seleccionando objetos de valor.

Video robo vivienda casa con madre e hijos en barrio Candioti Sur

Las cámaras de seguridad registraron cómo el sujeto recorrió sigilosamente la planta baja durante varios minutos, logrando sustraer una computadora portátil (notebook) y otros elementos de valor antes de huir por la misma vía.