Alerta por un puma suelto en las cercanías de un country de Pilar: así lo captaron las cámaras de seguridad

Las cámaras de seguridad del country Los Jazmines registraron al felino dentro del barrio, lo que generó alarma entre los vecinos. Personal especializado y drones participan del operativo para localizarlo y retirarlo de forma segura.

La tranquilidad habitual de un barrio privado en Pilar (provincia de Buenos Aires) se vio interrumpida este martes por un hecho inesperado: las cámaras de seguridad del country Los Jazmines registraron la presencia de un puma suelto en los alrededores. Lo que comenzó como una detección en el perímetro externo terminó horas más tarde con la confirmación de que el animal había ingresado al interior del barrio, según informaron sus administradores a través de un comunicado.

“Lamentablemente, el puma ha ingresado al barrio”, advirtió la administración de Los Jazmines en una circular enviada a los vecinos. El felino fue observado por primera vez durante la madrugada a través del sistema de circuito cerrado de televisión (CCTV) instalado en el complejo. Las imágenes, compartidas con los residentes, mostraron con claridad al ejemplar desplazándose por las inmediaciones del barrio.

Ante esta situación, se activó un protocolo de seguridad que incluyó la participación de drones y personal especializado en tierra para intentar localizar al animal. Las autoridades del barrio solicitaron a los vecinos no acercarse al puma y, en caso de un nuevo avistamiento, comunicarse de inmediato con Defensa Civil al 103 y con la guardia interna del complejo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/pilaradiario/status/1967954122281500757&partner=&hide_thread=false Divisaron un Puma en las inmediaciones de un barrio cerrado.



Se trata del complejo Pilar del Este, cuyas autoridades advirtieron a los vecinos por la aparición del felino en sus inmediaciones. pic.twitter.com/tNeceSqkOX — Pilar a Diario (@pilaradiario) September 16, 2025

El hecho generó preocupación entre las familias que residen en el predio, uno de los varios barrios que conforman la zona de Pilar del Este, en el norte del Gran Buenos Aires. En un contexto de expansión urbana sobre terrenos de baja densidad y zonas rurales, el contacto con fauna silvestre es cada vez más frecuente. Según especialistas citados por medios locales, el puma se encuentra probablemente desorientado y fuera de su hábitat habitual.

El área en la que se produjo el avistamiento está rodeada de chacras y terrenos semi-rurales, lo que facilita el desplazamiento de animales salvajes, aunque llama la atención su cercanía con zonas densamente habitadas.

El Ministerio de Flora y Fauna de la provincia de Buenos Aires difundió recomendaciones para actuar con precaución ante un encuentro con este tipo de animales: no correr ni hacer movimientos bruscos, alejarse lentamente sin darle la espalda al animal, no acercarse si está comiendo o acompañado de crías y dar aviso inmediato a las autoridades. También sugieren alzar a los niños pequeños, agrandar la figura corporal levantando los brazos o agitando una prenda, y no intentar cazarlo ni envenenarlo, ya que se trata de una especie protegida.

Mientras tanto, el operativo de búsqueda continúa y se mantiene el estado de alerta dentro de Pilar del Este, a la espera de que el animal sea hallado y retirado de forma segura.