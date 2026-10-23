Colón: la lista de convocados para enfrentar a Ciudad de Bolívar

El plantel sabalero se encuentra concentrado a la espera del partido ante Ciudad de Bolívar y dentro de la lista no figuran Pier Barrios y Leandro Garate

Este sábado Colón visitará a Ciudad de Bolívar desde las 21, buscando conseguir un triunfo que le permite escalar en la tabla de posiciones de la Zona A.

Respecto a la formación titular, el DT Iván Delfino dispondrá de tres variantes. Facundo Castet reemplazará a Sebastián Olmedo, en tanto que Federico Lértora jugará en lugar de Matías Muñoz y Franco García suplantará a Darío Sarmiento.

No obstante, las novedades más importantes tienen que ver con la lista de convocados, que tiene dos ausencias importantes, una de ellas la del delantero Leandro Garate y la otra del zaguero Pier Barrios.

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En lo que respecta a Garate, el jugador salió lesionado en el partido ante Almirante Brown, producto de una contractura en la zona del aductor.

Pero llama la atención la ausencia de Barrios, quien ingresó en el final del cotejo ante La Fragata y en la semana entrenó de manera normal, por lo cual habrá que ver si sufrió alguna molestia en las últimas horas o se trató de una decisión táctica.