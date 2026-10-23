Delfino busca potenciar el ataque de Colón con una estructura más ofensiva

Colón prepara una nueva apuesta ofensiva para visitar a Ciudad de Bolívar, sumar de a tres y mejorar su posicionamiento en la tabla antes del Reducido.

Colón se prepara para afrontar un partido clave en la recta final de la temporada regular de la Primera Nacional. Este sábado, desde las 21, visitará a Ciudad de Bolívar con la intención de sumar tres puntos que le permitan mejorar su ubicación en la tabla. En los entrenamientos, Iván Delfino ensayó variantes y dejó señales de un equipo con mayor vocación ofensiva.

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Más amplitud por las bandas y dos referencias en el área

La idea que se ensaya tiene como uno de sus puntos centrales la presencia de Wachi García por derecha e Ignacio Lago por izquierda. Ambos podrían aportar desequilibrio y profundidad por los costados, con la intención de ensanchar la cancha y generar más opciones para llegar al área rival.

En ese esquema, Julián Marcioni y Alan Bonansea aparecen como las referencias ofensivas, una dupla que le permitiría al Sabalero contar con dos opciones de ataque dentro del área. La búsqueda pasa por acompañar mejor las jugadas, sumar presencia en zona de definición y evitar que el equipo dependa de una sola alternativa para lastimar.

La distribución de funciones también le daría a Toledo un papel importante en la conexión entre el mediocampo y los delanteros. Con recorrido para participar en la elaboración y sumarse a las acciones ofensivas, el volante podría ser una pieza clave para darle continuidad a los ataques.

La intención es que Colón tenga más variantes a la hora de progresar, con amplitud por los costados y mayor cantidad de futbolistas cerca del área. La propuesta requiere coordinación entre las bandas, los volantes y los dos delanteros para que la búsqueda ofensiva no quede reducida a intentos aislados.

Todavía resta la confirmación de la formación, pero los ensayos muestran una tendencia: Colón busca una versión con más presencia en ataque, capaz de generar situaciones mediante diferentes caminos y aprovechar mejor a sus futbolistas ofensivos.