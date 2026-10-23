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Romina Diez celebró el sobreseimiento de Javier y Karina Milei en la causa $Libra

"Ninguna mentira puede destruir la dignidad de las personas de bien", sostuvo la diputada nacional de La Libertad Avanza

23 de octubre 2026 · 21:53hs
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Romina Diez junto a Karina y Javier Milei.

Romina Diez junto a Karina y Javier Milei.

Luego de que el Juzgado Criminal y Correccional N° 8 confirmara el sobreseimiento del presidente Javier Milei y de su hermana, la secretaría General de la Presidencia, Karina Milei, la diputada nacional La Libertada Avanza (LLA) por Santa Fe, Romina Diez, celebró el falló.

La legisladora, que además es presidenta de LLA en la provincia, afirmó: "Conozco la integridad, valores y la enorme calidad humana que tienen Javier y Karina Milei. Se cuánto duelen las injusticias, las mentiras y los ataques cuando buscan lastimar lo más profundo: el honor. Los admiro por su fortaleza, por su lealtad y por mantenerse fieles a sus convicciones, incluso en los momentos mas difíciles".

Resolución del sobreseimiento

En una resolución de 60 páginas, el titular del Juzgado Federal Nº 8, Marcelo Martínez de Giorgi, aplicó el artículo 336, inciso tercero, del Código Procesal Penal. Esa disposición permite dictar el sobreseimiento cuando el hecho analizado no encuadra en una figura delictiva.

Por ello, Diez publicó en sus redes sociales: "Me emociona acompañarlos en este camino, pero mucho más me honra la amistad, la confianza y el cariño que nos une. La verdad siempre encuentra su camino".

LEER MÁS: Causa $Libra: la Justicia sobreseyó a Javier Milei y a su hermana Karina

"Podrán intentar ensuciar sus nombres, pero jamás podrán quitarles su integridad ni su honor. Porque hay algo que ninguna mentira puede destruir: la dignidad de las personas de bien", concluyó.

Romina Diez Milei $LIBRA sobreseimiento
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