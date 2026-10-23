Colón, atento: Pier Barrios también está con la señal de alerta encendida

Colón se prepara para visitar a Ciudad de Bolívar por la fecha 35 de la zona A de la Primera Nacional, con una situación más que relevante para Pier Barrios

Colón se prepara para visitar este sábado a Ciudad Bolívar , desde las 21, por la fecha 35 de la Primera Nacional, con varios objetivos por delante: extender su racha invicta, conseguir una respuesta convincente fuera de Santa Fe y sumar tres puntos que le permitan meter presión en la pelea por el cuarto puesto,pensando en el Reducido .

Pero en la recta final, además de los resultados, hay otro aspecto que Iván Delfino y su cuerpo técnico deberán seguir de cerca: las amarillas. En ese escenario, Pier Barrios también tiene la señal de alerta encendida. Acumula ocho amonestaciones y, si recibe otra, quedará al límite en el último compromiso de la fase regular ante Defensores de Belgrano. El reglamento establece que son dos fechas de sanción por llegar a las 10.

Prensa Colón

Si bien actualmente el zaguero no es titular, su presencia representa una alternativa importante para la última línea rojinegra. Por eso, el seguimiento de su situación disciplinaria cobra relevancia cuando quedan pocas fechas y cada futbolista puede resultar necesario.

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Bonansea, otra preocupación para el cierre en Colón

El caso de Alan Bonansea es diferente, aunque también merece atención. Como ya informó UNO Santa Fe, el delantero es el único que tiene cuatro amarillas. Si recibe una más ante Ciudad Bolívar, se perderá el encuentro frente a Defensores de Belgrano.

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La situación adquiere todavía más importancia porque Leandro Garate se encuentra lesionado y Colón no cuenta con demasiadas alternativas en el puesto de centrodelantero. En ese contexto, Madelón deberá evaluar si mantiene a Bonansea en cancha sin modificar su planificación o si existe la posibilidad de preservarlo para evitar una baja en el cierre.

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El Sabalero afrontará así una visita determinante, en la que necesita ganar para sostener sus aspiraciones de meterse entre los cuatro primeros y llegar mejor posicionado al Reducido. Con Barrios al límite de una futura suspensión y Bonansea condicionado por sus cuatro amarillas, las tarjetas también entran en juego en la planificación de Colón.