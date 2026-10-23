Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón, atento: Pier Barrios también está con la señal de alerta encendida

Colón se prepara para visitar a Ciudad de Bolívar por la fecha 35 de la zona A de la Primera Nacional, con una situación más que relevante para Pier Barrios

Ovación

Por Ovación

23 de octubre 2026 · 15:46hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Colón, atento: Pier Barrios también está con la señal de alerta encendida

UNO Santa Fe | José Busiemi

Colón se prepara para visitar este sábado a Ciudad Bolívar, desde las 21, por la fecha 35 de la Primera Nacional, con varios objetivos por delante: extender su racha invicta, conseguir una respuesta convincente fuera de Santa Fe y sumar tres puntos que le permitan meter presión en la pelea por el cuarto puesto,pensando en el Reducido.

• LEER MÁS: Colón viaja con equipo definido para visitar a Ciudad de Bolívar

Pero en la recta final, además de los resultados, hay otro aspecto que Iván Delfino y su cuerpo técnico deberán seguir de cerca: las amarillas. En ese escenario, Pier Barrios también tiene la señal de alerta encendida. Acumula ocho amonestaciones y, si recibe otra, quedará al límite en el último compromiso de la fase regular ante Defensores de Belgrano. El reglamento establece que son dos fechas de sanción por llegar a las 10.

Si bien actualmente el zaguero no es titular, su presencia representa una alternativa importante para la última línea rojinegra. Por eso, el seguimiento de su situación disciplinaria cobra relevancia cuando quedan pocas fechas y cada futbolista puede resultar necesario.

• LEER MÁS: La estadística con la que Colón se ilusiona para enfrentar a Ciudad de Bolívar

Bonansea, otra preocupación para el cierre en Colón

El caso de Alan Bonansea es diferente, aunque también merece atención. Como ya informó UNO Santa Fe, el delantero es el único que tiene cuatro amarillas. Si recibe una más ante Ciudad Bolívar, se perderá el encuentro frente a Defensores de Belgrano.

• LEER MÁS: Un peligro: Colón visitará a un Ciudad de Bolívar que atraviesa su mejor racha del año

La situación adquiere todavía más importancia porque Leandro Garate se encuentra lesionado y Colón no cuenta con demasiadas alternativas en el puesto de centrodelantero. En ese contexto, Madelón deberá evaluar si mantiene a Bonansea en cancha sin modificar su planificación o si existe la posibilidad de preservarlo para evitar una baja en el cierre.

• LEER MÁS: Delfino busca potenciar el ataque de Colón con una estructura más ofensiva

El Sabalero afrontará así una visita determinante, en la que necesita ganar para sostener sus aspiraciones de meterse entre los cuatro primeros y llegar mejor posicionado al Reducido. Con Barrios al límite de una futura suspensión y Bonansea condicionado por sus cuatro amarillas, las tarjetas también entran en juego en la planificación de Colón.

Colón Ciudad Bolívar Pier Barrios
Noticias relacionadas
un peligro: colon visitara a un ciudad de bolivar que atraviesa su mejor racha del ano

Un peligro: Colón visitará a un Ciudad de Bolívar que atraviesa su mejor racha del año

colon quiere cerrar su recorrido fuera de casa antes del reducido con una senal positiva

Colón quiere cerrar su recorrido fuera de casa antes del Reducido con una señal positiva

colon perfila un equipo ante ciudad de bolivar: vuelve garcia y garate seria la unica baja

Colón perfila un equipo ante Ciudad de Bolívar: vuelve García y Garate sería la única baja

colon no puede fallar ante ciudad de bolivar si quiere llegar al reducido con ventaja deportiva

Colón no puede fallar ante Ciudad de Bolívar si quiere llegar al Reducido con ventaja deportiva

Lo último

Sofía Cairo fue elegida la mejor jugadora de hockey del mundo

Sofía Cairo fue elegida la mejor jugadora de hockey del mundo

Unión necesita el empuje del 15 de Abril para sostener la ilusión de los playoffs

Unión necesita el empuje del 15 de Abril para sostener la ilusión de los playoffs

Causa $LIBRA: sobreseyeron a Javier y Karina Milei y a otros nueve imputados

Causa $LIBRA: sobreseyeron a Javier y Karina Milei y a otros nueve imputados

Último Momento
Sofía Cairo fue elegida la mejor jugadora de hockey del mundo

Sofía Cairo fue elegida la mejor jugadora de hockey del mundo

Unión necesita el empuje del 15 de Abril para sostener la ilusión de los playoffs

Unión necesita el empuje del 15 de Abril para sostener la ilusión de los playoffs

Causa $LIBRA: sobreseyeron a Javier y Karina Milei y a otros nueve imputados

Causa $LIBRA: sobreseyeron a Javier y Karina Milei y a otros nueve imputados

El papa León XIV canceló su viaje a Asís para continuar su recuperación tras la cirugía

El papa León XIV canceló su viaje a Asís para continuar su recuperación tras la cirugía

Lula y Flávio Bolsonaro se enfrentan este viernes en el último debate televisado antes del balotaje

Lula y Flávio Bolsonaro se enfrentan este viernes en el último debate televisado antes del balotaje

Ovación
Unión: la AFA ejecutó una retención en los derechos de TV por el pase de Misael Aguirre

Unión: la AFA ejecutó una retención en los derechos de TV por el pase de Misael Aguirre

La estadística con la que Colón se ilusiona para enfrentar a Ciudad de Bolívar

La estadística con la que Colón se ilusiona para enfrentar a Ciudad de Bolívar

Unión mostró su potencial formativo ante la Selección Sub-17 y Giacinti destacó el trabajo de inferiores

Unión mostró su potencial formativo ante la Selección Sub-17 y Giacinti destacó el trabajo de inferiores

Mosqueira destacó el sentido de pertenencia de los más jóvenes

Mosqueira destacó el sentido de pertenencia de los más jóvenes

Colapinto fue penalizado con 10 puestos en el GP de Estados Unidos

Colapinto fue penalizado con 10 puestos en el GP de Estados Unidos

Policiales
Barrio Los Troncos: se entregó la motociclista que atropelló a una niña de 7 años, la hirió y luego se fugó

Barrio Los Troncos: se entregó la motociclista que atropelló a una niña de 7 años, la hirió y luego se fugó

Rosario y Roldán: la Federal desarticuló una red de microtráfico y cayeron los seis principales líderes de la organización

Rosario y Roldán: la Federal desarticuló una red de microtráfico y cayeron los seis principales líderes de la organización

Vandalizaron a Capi en el Parque del Sur: dañaron dos figuras de la mascota de los Juegos y el mobiliario de la plaza

Vandalizaron a Capi en el Parque del Sur: dañaron dos figuras de la mascota de los Juegos y el mobiliario de la plaza

Quedó al descubierto que un preso por robo fue quien incendió tres motos en la Comisaría 8°

Quedó al descubierto que un preso por robo fue quien incendió tres motos en la Comisaría 8°

Robaron electrodomésticos e incendiaron una vivienda en Sauce Viejo: hay dos aprehendidos

Robaron electrodomésticos e incendiaron una vivienda en Sauce Viejo: hay dos aprehendidos

Atraparon a una pareja que robó herramientas de una pinturería en avenida Aristóbulo del Valle

Atraparon a una pareja que robó herramientas de una pinturería en avenida Aristóbulo del Valle

Escenario
U2 agotó la preventa para sus dos shows en River en menos de dos horas: precios y cómo comprar entradas

U2 agotó la preventa para sus dos shows en River en menos de dos horas: precios y cómo comprar entradas

Ultimas entradas: la experiencia sensorial y provocadora de Dillom llega a Tribus éste viernes

Ultimas entradas: la experiencia sensorial y provocadora de Dillom llega a Tribus éste viernes

El Harlem Festival convocó a más de 40.000 personas en Santa Fe

El Harlem Festival convocó a más de 40.000 personas en Santa Fe

Santa Fe vivió dos jornadas inolvidables con el Harlem Festival 2026

Santa Fe vivió dos jornadas inolvidables con el Harlem Festival 2026

Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula