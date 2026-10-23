Gimnasia de La Plata logró un triunfo clave frente a Sarmiento

El Lobo superó 2-0 al Kiwi para ascender al tercer puesto en la Zona B, lo que lo deja a un paso de clasificar a los playoffs

En el inicio de la fecha número 14 del Torneo Clausura 2026, Gimnasia de La Plata venció 2-0 a Sarmiento y quedó a un paso de clasificar a los playoffs.

Antes del primer cuarto de hora, Ignacio Fernández apareció para romper con el cero en el Bosque: presionó al arquero Thyago Ayala quien, en su intento de rechazar la pelota, le apuntó al pecho del volante y propició la caída de su valla de una forma insólita.

De allí en más, el Lobo se hizo dueño absoluto del partido, lo que revalidó durante el desarrollo del complemento. Así las cosas, a los 29' del segundo tiempo amplió el resultado.

El encargado de bajar el telón fue Franco Torres quien, diciendo presente por el centro del campo, ensayó un derechazo inatajable para sentenciar la cuestión.

Con esta victoria, el Lobo ascendió al tercer puesto en la Zona B con 25 puntos, los mismos que tienen Argentinos y Rosario Central, pese a que ellos adeudan un encuentro.