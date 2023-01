Amenaza de muerte: dejaron una nota con una bala en la casa de un referente social en Bº Los Hornos

Este martes por la mañana, Sebastián Saldaña, Coordinador de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) de la ciudad de Santa Fe, recibió en su domicilio particular en barrio Los Hornos, una nota de amenaza de muerte hacia su persona, su hijo, su beba y su entorno familiar. Además, junto a la nota en manuscrito dejaron una bala pegada con cinta.

En la nota, personas de identidad desconocida, le exigen la entrega de una importante suma de dinero con el objetivo de dejar de amenazarlo a él y a toda su familia. "Si no queres que les pase nada, no llames a la Policía y no le muestres esta carta a nadie. Con 500 mil pesos arreglamos", reza el mensaje mafioso.