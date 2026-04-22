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Apertura A1: victorias de Colón (SF) y República del Oeste

Colón (SF) estiró su buen momento, al vencer a CUST A por 84-55, en tanto que República batió a Unión (SF) por 76-73 por la Zona A1 del Apertura.

Ovación

Por Ovación

22 de abril 2026 · 08:15hs
Apertura A1: victorias de Colón (SF) y República del Oeste

ASB

En la noche de martes siguió adelante la Fecha 7 del Torneo Apertura A1, con éxitos para Colón (SF) y República del Oeste.

Los rojinegros el jueves tacharán uno de sus asteriscos pendientes ante Almagro y de a poco crecen en la tabla valorativa.

Por su parte, el elenco de barrio Roma extendió su invicto en el Malvinas Argentinas, donde en este certamen venció sucesivamente a Sanjustino, Colón (SF) y Unión (SF), todos equipos que jugaron o juegan otras competencias nacionales.

TORNEO APERTURA A1 - FECHA 7

Lunes 20 de abril

Gimnasia 65 (Iñaki Uriona 20) - Rivadavia Juniors 76 (Joaquín Cabre 24)

Martes 21 de abril

República del Oeste 76 (Guido Baldani 16) - Unión (SF) 73 (José Bione 19)

Colón (SF) 84 (Alan De la Rúa 21) - CUST A 55 (Leandro Durizotto 18)

Jueves 23 de abril

21.30 Sanjustino vs. Alma Juniors

21.30 Colón (SJ) vs. Banco Provincial

Libre: Almagro

TABLA DE POSICIONES

Rivadavia 10 (4-2); Alma Juniors 9 (4-1); República del Oeste 9 (3-3); Colón (SJ), Sanjustino; Gimnasia y Unión 8 (3-2); Colón (SF) 7 (3-1); Almagro 7 (2-3); CUST A 7 (0-7) y Banco 6 (1-4)

Fuente: ASB

Apertura Colón República del Oeste
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