En la noche de martes siguió adelante la Fecha 7 del Torneo Apertura A1, con éxitos para Colón (SF) y República del Oeste.
Apertura A1: victorias de Colón (SF) y República del Oeste
Colón (SF) estiró su buen momento, al vencer a CUST A por 84-55, en tanto que República batió a Unión (SF) por 76-73 por la Zona A1 del Apertura.
Por Ovación
Los rojinegros el jueves tacharán uno de sus asteriscos pendientes ante Almagro y de a poco crecen en la tabla valorativa.
Por su parte, el elenco de barrio Roma extendió su invicto en el Malvinas Argentinas, donde en este certamen venció sucesivamente a Sanjustino, Colón (SF) y Unión (SF), todos equipos que jugaron o juegan otras competencias nacionales.
TORNEO APERTURA A1 - FECHA 7
Lunes 20 de abril
Gimnasia 65 (Iñaki Uriona 20) - Rivadavia Juniors 76 (Joaquín Cabre 24)
Martes 21 de abril
República del Oeste 76 (Guido Baldani 16) - Unión (SF) 73 (José Bione 19)
Colón (SF) 84 (Alan De la Rúa 21) - CUST A 55 (Leandro Durizotto 18)
Jueves 23 de abril
21.30 Sanjustino vs. Alma Juniors
21.30 Colón (SJ) vs. Banco Provincial
Libre: Almagro
TABLA DE POSICIONES
Rivadavia 10 (4-2); Alma Juniors 9 (4-1); República del Oeste 9 (3-3); Colón (SJ), Sanjustino; Gimnasia y Unión 8 (3-2); Colón (SF) 7 (3-1); Almagro 7 (2-3); CUST A 7 (0-7) y Banco 6 (1-4)
Fuente: ASB