Todo el programa de la fecha 7 en las zonas A1 y A2 del Apertura

El partido entre Gimnasia y Rivadavia pondrá en marcha la fecha 7 de la Zona A1 del Apertura. Cómo se jugará la jornada en ambas categorías.
Asimismo, entre miércoles y jueves se llevará adelante toda la programación del ascenso. El puntero Kimberley, visitará a Centenario de Gálvez.
TORNEO APERTURA A1 - FECHA 7
Lunes 20 de abril
21.30 Gimnasia vs. Rivadavia Juniors
Martes 21 de abril
21.30 República del Oeste vs. Unión (SF)
21.30 Colón (SF) vs. CUST A
Jueves 23 de abril
21.30 Sanjustino vs. Alma Juniors
21.30 Colón (SJ) vs. Banco Provincial
Libre: Almagro
TABLA DE POSICIONES
Alma Juniors 9 (4-1); Colón (SJ), Sanjustino y Rivadavia 8 (3-2); Gimnasia 7 y Unión (SF) 7 (3-1); Almagro y República del Oeste 7 (2-3) ; Banco 6 (1-4); CUST A 6 (0-6); Colón (SF) 5 (2-1)
TORNEO APERTURA A2 - FECHA 7
Miércoles 22 de abril
21.30 El Quillá vs. UNL
Jueves 23 de abril
21.30 Macabi vs. Santa Rosa
21.30 Alumni vs. Regatas (SF)
21.30 Regatas Coronda vs. CUST B
21.30 Centenario vs. Kimberley
Libre: Argentino (SC)
TABLA DE POSICIONES
Kimberley 10 (5-0); Regatas (SF) 9 (4-1); Regatas Coronda 9 (3-3); Alumni, El Quillá y Macabi 8 (3-2); UNL, Santa Rosa, Centenario y Argentino 8 (2-4); CUST B 6 (1-4)
Fuente: ASB